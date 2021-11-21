Газизов назвал футболиста "Уфы" Агаларова лучшим нападающим РПЛ на данный момент

В воскресенье "Уфа" на выезде сыграла вничью с "Ростовом" со счетом 2:2 в матче 15-го тура РПЛ, Агаларов забил два мяча. Для нападающего этот гол стал 13-м в 15 матчах чемпионата России. Агаларов лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

"Ростов" - быстрая и организованная команда, сейчас на ходу, что показывают последние игры, - сказал Газизов. - Поэтому нам было нелегко, но мы играли хорошо, пытались на чужой половине поля играть, прессинговать. Много выполнили работы, имели хорошие моменты, наверное, ничья является закономерным результатом".

"На сегодняшний день Гамид является лучший нападающим лиги, он находится в прекрасной физической форме. Нужно только продолжать, это хорошо и для "Уфы", и для российского футбола. Его замена - рабочий момент, он очень много выполняет работы, прессингуя, поэтому большой объем работы выходит в усталость", - добавил Газизов.

"Уфа" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 15 матчах. В следующем туре уфимский клуб примет московский "Спартак" 29 ноября.