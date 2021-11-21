"Ростов" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноября. /ТАСС/. "Ростов" и "Уфа" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".
В составе гостей отличился Гамид Агаларов (16-я минута), у хозяев голом отметился Понтус Алмквист (60). Остальные мячи были забиты с пенальти. На 20-й минуте матча арбитр встречи Евгений Кукуляк после использования системы видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти в ворота "Уфы" за игру рукой Агаларова в своей штрафной. 11-метровый реализовал нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз (22). На 55-й минуте был назначен пенальти в ворота "Ростова", который реализовал Агаларов (57).
Агаларов в текущем сезоне РПЛ забил 13 мячей. Нападающий уфимской команды лидирует в списке бомбардиров чемпионата России. Ближайшим преследователем Агаларова является футболист "Зенита" Артем Дзюба с 10 забитыми мячами.
После 15 матчей "Ростов" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 17 очков. "Уфа" с 15 очками располагается на 12-й строчке.
В следующем туре "Ростов" на выезде встретится с грозненским "Ахматом" 27 ноября, "Уфа" примет московский "Спартак" 29 ноября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|39-17
|33
|2
|Сочи
|14
|9
|0
|5
|24-16
|27
|3
|Динамо
|14
|8
|2
|4
|22-16
|26
|4
|Локомотив
|15
|6
|7
|2
|21-15
|25
|5
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|24-14
|24
|6
|ЦСКА
|15
|7
|3
|5
|18-14
|23
|7
|Крылья Советов
|15
|7
|2
|6
|20-17
|23
|8
|Ахмат
|15
|7
|0
|8
|17-21
|21
|9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|10
|Спартак
|15
|5
|4
|6
|17-21
|19
|11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|27-27
|17
|12
|Уфа
|15
|3
|6
|6
|16-21
|15
|13
|Нижний Новгород
|15
|4
|2
|9
|16-29
|14
|14
|Арсенал
|14
|3
|4
|7
|15-26
|13
|15
|Химки
|15
|2
|7
|6
|11-22
|13
|16
|Урал
|15
|2
|6
|7
|6-16
|12