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Футбол в России

"Ростов" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Игра завершилась со счетом 2:2

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноября. /ТАСС/. "Ростов" и "Уфа" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".

В составе гостей отличился Гамид Агаларов (16-я минута), у хозяев голом отметился Понтус Алмквист (60). Остальные мячи были забиты с пенальти. На 20-й минуте матча арбитр встречи Евгений Кукуляк после использования системы видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти в ворота "Уфы" за игру рукой Агаларова в своей штрафной. 11-метровый реализовал нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз (22). На 55-й минуте был назначен пенальти в ворота "Ростова", который реализовал Агаларов (57).

Агаларов в текущем сезоне РПЛ забил 13 мячей. Нападающий уфимской команды лидирует в списке бомбардиров чемпионата России. Ближайшим преследователем Агаларова является футболист "Зенита" Артем Дзюба с 10 забитыми мячами.

После 15 матчей "Ростов" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 17 очков. "Уфа" с 15 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре "Ростов" на выезде встретится с грозненским "Ахматом" 27 ноября, "Уфа" примет московский "Спартак" 29 ноября.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит15103239-1733
2Сочи1490524-1627
3Динамо1482422-1626
4Локомотив1567221-1525
5Краснодар1573524-1424
6ЦСКА1573518-1423
7Крылья Советов1572620-1723
8Ахмат1570817-2121
9Рубин1454518-1919
10Спартак1554617-2119
11Ростов1545627-2717
12Уфа1536616-2115
13Нижний Новгород1542916-2914
14Арсенал1434715-2613
15Химки1527611-2213
16Урал152676-1612

 

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