"Ростов" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноября. /ТАСС/. "Ростов" и "Уфа" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".

В составе гостей отличился Гамид Агаларов (16-я минута), у хозяев голом отметился Понтус Алмквист (60). Остальные мячи были забиты с пенальти. На 20-й минуте матча арбитр встречи Евгений Кукуляк после использования системы видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти в ворота "Уфы" за игру рукой Агаларова в своей штрафной. 11-метровый реализовал нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз (22). На 55-й минуте был назначен пенальти в ворота "Ростова", который реализовал Агаларов (57).

Агаларов в текущем сезоне РПЛ забил 13 мячей. Нападающий уфимской команды лидирует в списке бомбардиров чемпионата России. Ближайшим преследователем Агаларова является футболист "Зенита" Артем Дзюба с 10 забитыми мячами.

После 15 матчей "Ростов" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 17 очков. "Уфа" с 15 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре "Ростов" на выезде встретится с грозненским "Ахматом" 27 ноября, "Уфа" примет московский "Спартак" 29 ноября.