Макаров: отсутствие гимна в честь батутистов из России на чемпионате мира вызывало вопросы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Некоторые участники чемпионата мира по прыжкам на батуте не понимали, почему в честь побед российских спортсменов играл не государственный гимн, а Первый концерт Петра Чайковского. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте завершился в воскресенье, он прошел в Баку. Российские спортсмены завоевали пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали и выиграли медальный зачет турнира. По причине санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) они выступали без государственных символов, вместо гимна на церемониях награждения звучала музыка Чайковского.

"Все пять раз в честь наших спортсменов звучал Чайковский, - сказал Макаров. - У нас спрашивали, почему играет его музыка, мы объясняли. Рассказывали, что это русская классическая музыка, что автор - Петр Ильич Чайковский".

Санкции WADA будут действовать до декабря 2022 года, они распространяются на все чемпионаты мира и Олимпийские игры. "Претензий [по их соблюдению] к нам не было, наша форма была заранее согласована, все соблюдали правила, в том числе и антиковидные - в нашей команде никто не заболел", - заметил глава федерации.

В медальном зачете российская команда одержала победу, однако в олимпийских дисциплинах - в личном первенстве - была завоевана одна медаль. Бронзу принесла Яна Лебедева. "Могли получше, - отметил Макаров. - Если говорить об олимпийских дисциплинах, то результат нельзя назвать хорошим, я бы даже поставил оценку неудовлетворительно. Будем строить новую команду, ее состав будет меняться за счет привлечения молодых спортсменов. Работу в этом направлении мы уже наметили, уже в следующем году в команде появится много новых лиц. Будем работать с прицелом на Игры в Париже".

Глава федерации отметил, что в этой связи важное значение будет иметь предстоящее первенство мира, на котором будет выступать ближайший резерв сборной.