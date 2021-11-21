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Летние олимпийские виды спорта

Команда России выиграла медальный зачет чемпионата мира по прыжкам на батуте

Россияне завоевали пять золотых, одну серебряную и три бронзовые награды
Дмитрий Ушаков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дмитрий Ушаков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 21 ноября. Российские спортсмены завоевали пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате мира по прыжкам на батуте и выиграли медальный зачет турнира. Соревнования завершились в воскресенье в Баку.

В последний день чемпионата мира Александр Лисицын завоевал золотую медаль в соревнованиях на акробатической дорожке. Российская команда также заняла первое место в командном миксте. Яна Лебедева стала третьей в личном первенстве на батуте, эта награда стала единственной для россиян в олимпийских дисциплинах.

Сборная России заняла первое место в медальном зачете. Вторыми стали представители Китая (2 золотые, 2 серебряные, 0 бронзовых медалей), третье место заняли британские спортсмены (2-1-2).

Чемпионат мира по прыжкам на батуте 2022 года пройдет в Софии.

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