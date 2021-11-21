Развязка близка. Хэмилтон выиграл этап "Формулы-1" в Катаре и приблизился к Ферстаппену

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Катара. В личном зачете он сократил отставание от лидирующего нидерландца Макса Ферстаппена из "Ред Булл" до восьми очков.
Катар впервые в истории принял этап "Формулы-1", контракт на проведение Гран-при был подписан в сентябре, он рассчитан на десять лет. При этом первая гонка прошла вне соглашения - Катар занял освободившееся после отмены Гран-при Австралии место в календаре. В следующем году этапа в Катаре не будет, потому что страна примет чемпионат мира по футболу. Неизменно Гран-при начнет проводиться с 2023 года.
Поскольку трасса являлась новой для всех пилотов, за исключением мексиканца Серхио Переса из "Ред Булл", который выступал здесь в конце 2000-х годов в серии GP2 Asia, важно было по максимуму использовать свободные заезды, чтобы как можно лучше изучить трек. Первую практику выиграл Ферстаппен, вторую - финн Валттери Боттас ("Мерседес"). Хэмилтон в обоих заездах стал четвертым и уступил победителям сессий 0,4 секунды. В заключительной практике в субботу лучшим вновь стал Боттас, британец в этот раз занял второе место, проиграв напарнику менее 0,1 секунды.
В квалификации семикратный чемпион мира еще добавил и завоевал 102-й поул в карьере, опередив ставшего вторым Ферстаппена на 0,5 секунды, а занявшего третье место Боттаса - на 0,7 секунды. При этом, как отметил авторитетный автоспортивный журналист Альберт Фабрега, Хэмилтон в Катаре использовал старый мотор, а не новый, который ему поставили на прошлом этапе в Бразилии и за счет которого он совершил более 20 обгонов. Неприятным сюрпризом для "Ред Булл" стало слабое выступление Переса, который не смог выйти в финальный сегмент квалификации и занял итоговую 11-ю позицию. Учитывая высокие стартовые места пилотов "Мерседеса", данный результат мексиканца мог негативно сказаться на шансах "Ред Булл" в борьбе за Кубок конструкторов.
Но это были еще не все плохие новости для австрийского коллектива. После квалификации выяснилось, что Ферстаппен не сбросил скорость в момент, когда на трассе были желтые флаги после аварии француза Пьера Гасли ("Альфа Таури"). Разбирательство этого инцидента завершилось только за пару часов до старта, вердикт: нидерландец был оштрафован потерей пяти мест на решетке за игнорирование двойных желтых флагов. Также не сбросил скорость в тот момент и Боттас, но он был наказан потерей трех мест, поскольку в момент нарушения был режим одиночных желтых флагов. После этих штрафов на вторую стартовую позицию переместился Гасли, на третью - испанец Фернандо Алонсо ("Альпин"), на четвертую - британец Ландо Норрис ("Макларен"), Боттас опустился на шестое место, Ферстаппен - на седьмое.
Для российского пилота "Хааса" Никиты Мазепина гоночный уик-энд не задался с самого начала. В первой практике он повредил машину о поребрик, в результате чего на болиде пришлось менять шасси, что привело к пропуску второй сессии свободных заездов. Третью практику россиянин также полностью пропустил, в этот раз из-за проблем с блоком управляющей электроники. В итоге в квалификации практически без наката на новой трассе он стал последним с отставанием от партнера по команде немца Мика Шумахера, ставшего 19-м, в 2,5 секунды.
Гонка
Хэмилтон на старте сохранил лидирующую позицию, а вот Гасли пропустил вперед Алонсо. Ферстаппен с седьмого места за несколько поворотов прорвался на четвертое, а спустя пару кругов обогнал и француза с испанцем. Боттас же, напротив, откатился с шестой на 11-ю позицию. Вскоре финн отыграл потерянные места, прорыв совершил и Перес, который к 16-му кругу прорвался на четвертую позицию.
Первым из лидеров на плановый пит-стоп отправился Ферстаппен, Хэмилтон последовал в боксы кругом спустя, преимущество британца после остановок для смены резины составляло девять секунд. Боттас же решил максимально оттянуть свой пить-стоп, за что поплатился: на 34-м круге у него случился прокол, и ему больше половины круга пришлось ковылять до боксов на трех колесах. Финн вернулся на трассу только 13-м, а на третье место вышел Перес. При таких раскладах "Ред Булл" отыгрывал важные очки у "Мерседеса" в Кубке конструкторов.
Вторые пит-стопы Хэмилтона и Ферстаппена не изменили положение дел на трассе, а вот вторая остановка Переса отбросила его на седьмое место. За несколько кругов до финиша вынужденно сошел с дистанции Боттас. Перес к этому моменту поднялся на четвертую позицию и пытался догнать шедшего третьим Алонсо, но немного помешал ему в этом режим виртуальной машины безопасности, который длился в течение пары кругов. В итоге двукратный чемпион мира Алонсо удержал третью позицию и поднялся на подиум впервые с Гран-при Венгрии 2014 года.
Хэмилтон же без проблем довел дело до победы, Ферстаппен довольствовался вторым местом и дополнительным очком за быстрый круг. Нидерландец сохранил лидерство в личном зачете, за две гонки до конца сезона он опережает британца на восемь очков. В Кубке конструкторов преимущество "Мерседеса" над "Ред Булл" сократилось до пяти очков. Мазепин вновь стал последним из финишировавших (18-м), уступив Шумахеру, занявшему 16-е место, более минуты.
Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Саудовской Аравии с 3 по 5 декабря.