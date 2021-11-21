Развязка близка. Хэмилтон выиграл этап "Формулы-1" в Катаре и приблизился к Ферстаппену

Катар впервые в истории принял этап "Формулы-1", контракт на проведение Гран-при был подписан в сентябре, он рассчитан на десять лет. При этом первая гонка прошла вне соглашения - Катар занял освободившееся после отмены Гран-при Австралии место в календаре. В следующем году этапа в Катаре не будет, потому что страна примет чемпионат мира по футболу. Неизменно Гран-при начнет проводиться с 2023 года.

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Катара. В личном зачете он сократил отставание от лидирующего нидерландца Макса Ферстаппена из "Ред Булл" до восьми очков.

Поскольку трасса являлась новой для всех пилотов, за исключением мексиканца Серхио Переса из "Ред Булл", который выступал здесь в конце 2000-х годов в серии GP2 Asia, важно было по максимуму использовать свободные заезды, чтобы как можно лучше изучить трек. Первую практику выиграл Ферстаппен, вторую - финн Валттери Боттас ("Мерседес"). Хэмилтон в обоих заездах стал четвертым и уступил победителям сессий 0,4 секунды. В заключительной практике в субботу лучшим вновь стал Боттас, британец в этот раз занял второе место, проиграв напарнику менее 0,1 секунды.

В квалификации семикратный чемпион мира еще добавил и завоевал 102-й поул в карьере, опередив ставшего вторым Ферстаппена на 0,5 секунды, а занявшего третье место Боттаса - на 0,7 секунды. При этом, как отметил авторитетный автоспортивный журналист Альберт Фабрега, Хэмилтон в Катаре использовал старый мотор, а не новый, который ему поставили на прошлом этапе в Бразилии и за счет которого он совершил более 20 обгонов. Неприятным сюрпризом для "Ред Булл" стало слабое выступление Переса, который не смог выйти в финальный сегмент квалификации и занял итоговую 11-ю позицию. Учитывая высокие стартовые места пилотов "Мерседеса", данный результат мексиканца мог негативно сказаться на шансах "Ред Булл" в борьбе за Кубок конструкторов.

Но это были еще не все плохие новости для австрийского коллектива. После квалификации выяснилось, что Ферстаппен не сбросил скорость в момент, когда на трассе были желтые флаги после аварии француза Пьера Гасли ("Альфа Таури"). Разбирательство этого инцидента завершилось только за пару часов до старта, вердикт: нидерландец был оштрафован потерей пяти мест на решетке за игнорирование двойных желтых флагов. Также не сбросил скорость в тот момент и Боттас, но он был наказан потерей трех мест, поскольку в момент нарушения был режим одиночных желтых флагов. После этих штрафов на вторую стартовую позицию переместился Гасли, на третью - испанец Фернандо Алонсо ("Альпин"), на четвертую - британец Ландо Норрис ("Макларен"), Боттас опустился на шестое место, Ферстаппен - на седьмое.

Для российского пилота "Хааса" Никиты Мазепина гоночный уик-энд не задался с самого начала. В первой практике он повредил машину о поребрик, в результате чего на болиде пришлось менять шасси, что привело к пропуску второй сессии свободных заездов. Третью практику россиянин также полностью пропустил, в этот раз из-за проблем с блоком управляющей электроники. В итоге в квалификации практически без наката на новой трассе он стал последним с отставанием от партнера по команде немца Мика Шумахера, ставшего 19-м, в 2,5 секунды.

Гонка

Хэмилтон на старте сохранил лидирующую позицию, а вот Гасли пропустил вперед Алонсо. Ферстаппен с седьмого места за несколько поворотов прорвался на четвертое, а спустя пару кругов обогнал и француза с испанцем. Боттас же, напротив, откатился с шестой на 11-ю позицию. Вскоре финн отыграл потерянные места, прорыв совершил и Перес, который к 16-му кругу прорвался на четвертую позицию.

Первым из лидеров на плановый пит-стоп отправился Ферстаппен, Хэмилтон последовал в боксы кругом спустя, преимущество британца после остановок для смены резины составляло девять секунд. Боттас же решил максимально оттянуть свой пить-стоп, за что поплатился: на 34-м круге у него случился прокол, и ему больше половины круга пришлось ковылять до боксов на трех колесах. Финн вернулся на трассу только 13-м, а на третье место вышел Перес. При таких раскладах "Ред Булл" отыгрывал важные очки у "Мерседеса" в Кубке конструкторов.