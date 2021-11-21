Клинтон Н'Жи: "Динамо" показало фантастическую игру в матче с "Арсеналом"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" показали фантастическую игру в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала". Такое мнение ТАСС высказал нападающий бело-голубых Клинтон Н'Жи.

В воскресенье "Динамо" на своем поле обыграло "Арсенал" со счетом 5:1.

"Динамо" показало фантастическую игру сегодня, важная победа, - сказал Н'Жи. - Мы хотели победить сегодня. Предполагали, что матч дастся сложнее, но нам удалось забить четыре мяча в первом тайме, а затем удержать свою игру во втором тайме. Я не считаю, что это была самая легкая игра в сезоне для нас. Теперь нам следует продолжать в том же духе в других матчах".

"Динамо" располагается на второй строчке в турнирной таблице с 29 очками в активе. В следующем матче 28 ноября бело-голубые в гостях сыграют с казанским "Рубином".