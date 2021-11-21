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Футбол в России

"Динамо" разгромило "Арсенал" и вышло на вторую строчку в таблице РПЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1
Иван Ордец и Фабиан Бальбуэна ("Динамо") Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Иван Ордец и Фабиан Бальбуэна ("Динамо")
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 5:1 обыграл тульский "Арсенал" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Себастьян Шиманьский (15-я минута), Фабиан Бальбуэна (23), Вячеслав Грулев (25, 27) и Арсен Захарян (60). У "Арсенала" отличился Даниил Хлусевич (86).

В заявке бело-голубых на матч по причине травм отсутствовали защитник Диего Лаксальт и полузащитник Даниил Лесовой.

"Динамо" одержало вторую победу подряд в РПЛ, московская команда располагается на второй строчке в турнирной таблице с 29 очками в активе. Подопечные Миодрага Божовича не могут одержать победу в первенстве страны на протяжении четырех матчей. Последний раз в РПЛ они побеждали 16 октября в домашнем матче против петербургского "Зенита" (2:1). Тульский клуб занимает 14-е место в таблице, набрав 13 очков.

В следующем матче "Динамо" в гостях сыграет с казанским "Рубином" 28 ноября. "Арсенал" на день позже примет московский "Локомотив".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит15103239-1733
2Динамо1592427-1729
3Сочи1490524-1627
4Локомотив1567221-1525
5Краснодар1573524-1424
6ЦСКА1573518-1423
7Крылья Советов1572620-1723
8Ахмат1570817-2121
9Рубин1454518-1919
10Спартак1554617-2119
11Ростов1545627-2717
12Уфа1536616-2115
13Нижний Новгород1542916-2914
14Арсенал1534816-3113
15Химки1527611-2213
16Урал152676-1612

 

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