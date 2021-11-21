"Динамо" разгромило "Арсенал" и вышло на вторую строчку в таблице РПЛ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 5:1 обыграл тульский "Арсенал" в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.
Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Себастьян Шиманьский (15-я минута), Фабиан Бальбуэна (23), Вячеслав Грулев (25, 27) и Арсен Захарян (60). У "Арсенала" отличился Даниил Хлусевич (86).
В заявке бело-голубых на матч по причине травм отсутствовали защитник Диего Лаксальт и полузащитник Даниил Лесовой.
"Динамо" одержало вторую победу подряд в РПЛ, московская команда располагается на второй строчке в турнирной таблице с 29 очками в активе. Подопечные Миодрага Божовича не могут одержать победу в первенстве страны на протяжении четырех матчей. Последний раз в РПЛ они побеждали 16 октября в домашнем матче против петербургского "Зенита" (2:1). Тульский клуб занимает 14-е место в таблице, набрав 13 очков.
В следующем матче "Динамо" в гостях сыграет с казанским "Рубином" 28 ноября. "Арсенал" на день позже примет московский "Локомотив".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|39-17
|33
|2
|Динамо
|15
|9
|2
|4
|27-17
|29
|3
|Сочи
|14
|9
|0
|5
|24-16
|27
|4
|Локомотив
|15
|6
|7
|2
|21-15
|25
|5
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|24-14
|24
|6
|ЦСКА
|15
|7
|3
|5
|18-14
|23
|7
|Крылья Советов
|15
|7
|2
|6
|20-17
|23
|8
|Ахмат
|15
|7
|0
|8
|17-21
|21
|9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|10
|Спартак
|15
|5
|4
|6
|17-21
|19
|11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|27-27
|17
|12
|Уфа
|15
|3
|6
|6
|16-21
|15
|13
|Нижний Новгород
|15
|4
|2
|9
|16-29
|14
|14
|Арсенал
|15
|3
|4
|8
|16-31
|13
|15
|Химки
|15
|2
|7
|6
|11-22
|13
|16
|Урал
|15
|2
|6
|7
|6-16
|12