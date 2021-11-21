Тренер "Динамо" Воронин оценил шансы команды догнать "Зенит" в турнирной таблице РПЛ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Столичный футбольный клуб "Динамо", как и другие команды, имеет шансы догнать лидера Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский "Зенит" в турнирной таблице. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал помощник главного тренера бело-голубых Андрей Воронин.

"Динамо" в воскресенье дома разгромило тульский "Арсенал" в матче 15-го тура РПЛ (5:1). Команда завершила первый круг чемпионата России и поднялась на второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет четыре очка. Положение бело-голубых может измениться после игры "Сочи" - "Рубин", которая проходит в эти минуты, у идущих третьими сочинцев после 14 туров 27 очков.

"Все хорошо совпало: хорошо начали игру, забили гол, потом был отрезок, когда забили еще три мяча, потом ребятам полегче было. Заслуженно победили, - сказал Воронин. - К сожалению, не смогли сыграть "на ноль", в конце потеряли немного концентрацию. Но в целом набрали три очка, забили много голов".

"Есть ли шансы догнать "Зенит"? Мы не хотим смотреть так далеко в турнирную таблицу, движемся от игры к игре, - отметил тренер московской команды. - Шансы есть у всех команд, потому что многие команды теряют очки. Со следующей недели начинается второй круг, у нас в этом году осталось три игры, хотим как можно больше очков взять и уйти нормально на перерыв".

Специалист также добавил, что "в целом доволен первым кругом". "Команда показывает результат, много молодых футболистов играет. Все, что сейчас происходит, - хорошо, но это только половина пути, впереди будет тяжелый второй круг", - резюмировал Воронин.