Воронин: футболист "Динамо" Тюкавин был заменен в матче с "Арсеналом" из-за травмы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин был заменен после первого тайма в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала" из-за повреждения. Об этом журналистам рассказал тренер бело-голубых Андрей Воронин.

"Динамо" разгромило "Арсенал" и вышло на вторую строчку в таблице РПЛ

В воскресенье "Динамо" на своем поле обыграло "Арсенал" со счетом 5:1.

"Забили мышцу в самом начале игры. Он с болью играл первый тайм, поэтому его заменили", - сказал Воронин.

Специалист также отметил игру Тюкавина за национальные команды. "Честно, я игру молодежных сборных России и Испании не смотрел. Рад, что он забил гол, здорово разобрался в том моменте. У него все впереди, он играет в молодежной сборной, в национальную сборную его уже вызывали - все идет так, как должно идти".

"Динамо" располагается на второй строчке в турнирной таблице с 29 очками в активе. В следующем матче 28 ноября бело-голубые в гостях сыграют с казанским "Рубином".