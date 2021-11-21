Глава МОК Томас Бах поговорил по видеосвязи с китайской теннисисткой Пэн Шуай

Спортсменка сообщила Баху, что находится в безопасности, но попросила соблюдать ее конфиденциальность. Пэн Шуай рассказала, что живет в своем доме в Пекине и сейчас предпочитает проводить время с друзьями и семьей, а также планирует продолжить заниматься теннисом.

ТАСС, 21 ноября. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел беседу по видеосвязи с китайской теннисисткой Пэн Шуай. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Также с теннисисткой пообщались глава комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо и член МОК в Китае Ли Линвэй. В конце разговора Бах пригласил Пэн Шуай на обед, когда он прибудет в Пекин в январе следующего года. Теннисистка ответила согласием.

2 ноября Пэн Шуай разместила на своей странице в социальной сети Weibo сообщение. В нем 35-летняя теннисистка обвинила высокопоставленного китайского партийного и государственного чиновника в принуждении к интимной связи. Спустя некоторое время сообщение было удалено, однако его содержание распространилось в социальных сетях. После чего комментарии на странице спортсменки были отключены, а сама страница перестала отображаться в поиске Weibo и Baidu.

Несмотря на обсуждение этой темы в социальных сетях, китайские СМИ воздержались от публикаций о скандале. МИД КНР также отказался от комментариев.

Пэн Шуай является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Спортсменка выиграла 23 титула на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), в том числе два турнира Большого шлема. В одиночном разряде на счету китаянки две победы на турнирах WTA.

Письмо спортсменки

В среду англоязычный китайский телеканал CGTN в своем Twitter опубликовал текст письма, которое Пэн Шуай, как утверждалось в сообщении, направила главе WTA Стиву Саймону. В нем, в частности, указывалось, что информация о сексуальном насилии "не является правдой". "Я не пропала и не нахожусь в опасности. Просто отдыхаю дома, все хорошо", - говорилось в послании.

Это сообщение было опубликовано только в Twitter телеканала, при том что доступ к этой социальной сети заблокирован на территории Китая.

Вслед за этим глава WTA опубликовал заявление, в котором усомнился в авторстве письма. Он также утверждал, что безуспешно пытался связаться со спортсменкой, и потребовал от властей провести расследование.