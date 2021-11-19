Международная федерация тенниса обеспокоена скандалом с китаянкой Пэн Шуай

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация тенниса (ITF) обеспокоена публикацией об обвинении китайской теннисисткой Пэн Шуай высокопоставленного политика в изнасиловании. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе организации.

"Мы, конечно, обеспокоены ситуацией с Пэн Шуай. Безопасность игроков всегда является нашим главным приоритетом. Мы поддерживаем полное и прозрачное расследование по этому поводу", - заявили в ITF.

2 ноября Пэн Шуай разместила на своей странице в социальной сети Weibo ("Вэйбо") сообщение. В нем 35-летняя теннисистка обвинила высокопоставленного китайского партийного и государственного чиновника в принуждении к интимной связи. Спустя некоторое время сообщение было удалено, однако его содержание распространилось в социальных сетях. После чего комментарии на странице спортсменки были отключены, а сама страница перестала отображаться в поиске Weibo и Baidu ("Байду").

Несмотря на обсуждение этой темы в социальных сетях, китайские СМИ воздержались от публикаций о скандале. МИД КНР на протяжении двух недель также отказывался от комментариев.

Пэн Шуай является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Спортсменка выиграла 23 титула на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), в том числе два турнира Большого шлема. В одиночном разряде на счету китаянки две победы на турнирах WTA.

Письмо спортсменки

В среду англоязычный китайский телеканал CGTN в своем "Твиттере" опубликовал текст письма, которое Пэн Шуай, как утверждалось в сообщении, направила главе WTA Стиву Саймону. В нем, в частности, указывалось, что информация о сексуальном насилии "не является правдой". "Я не пропала и не нахожусь в опасности. Просто отдыхаю дома, все хорошо", - говорилось в послании.

Это сообщение было опубликовано только в "Твиттере" телеканала, при том что доступ к этой социальной сети заблокирован на территории Китая.

Вслед за этим глава WTA опубликовал заявление, в котором усомнился в авторстве письма. Он также утверждал, что безуспешно пытался связаться со спортсменкой, и потребовал от властей провести расследование.