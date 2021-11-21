Федотов: "Сочи" провел хорошую работу в первом круге чемпионата России по футболу

В воскресенье "Сочи" на своем поле проиграл казанскому "Рубину" со счетом 1:2 в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Я думаю, что было очень хорошее и динамичное начало, логично со стандарта забили гол, - сказал Федотов. - Потом немного потеряли бдительность, атаку сопровождали, было достаточно людей в обороне, но пропустили разящий удар - подключение Абильдгора. Но по ходу тайма не раз создавали и не раз были близки к голу, но вратарь выручал. Второй тайм также проходил при нашем преимуществе, было удаление, но мы недолго оставались в меньшинстве, в этой переходной фазе был ряд хороших моментов, которые мы недоиграли, и сработало правило "не забили мы, забили нам". До конца стремились уйти от поражения, но всегда не хватало чуть-чуть".

"Команда находится на третьем месте, голову пеплом посыпать не будем. Командой проведена хорошая работа, были качественные матчи, не обошлось без поражений. Но чемпионат очень ровен, каждая команда может обыграть каждую, бывали сюрпризы. Поэтому поблагодарим ребят за проявленное отношение к делу и движение в таблице", - добавил Федотов.

"Сочи" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 15 матчах. В следующем туре сочинцы на выезде сыграют с екатеринбургским "Уралом" 27 ноября.