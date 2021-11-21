"Сочи" проиграл "Рубину" и завершил первый круг чемпионата России на третьем месте

СОЧИ, 21 ноября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" победил "Сочи" со счетом 2:1 в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

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В составе "Сочи" гол забил Родриго (28-я минута), у "Рубина" отличились Оливер Абильдгор (31) и Андерс Дрейер (81). На 59-й минуте встречи защитник "Сочи" Игорь Юрганов получил красную карточку и был удален с поля, спустя две минуты поле покинул полузащитник "Рубина" Абильдгор, получив вторую желтую карточку.

Для Абильдгора гол в ворота "Сочи" стал дебютным за команду, он пополнил состав казанцев в июле 2020 года, перейдя из датского "Ольборга". Для главного арбитра встречи 39-летнего Алексея Матюнина этот матч стал 100-м в РПЛ.

В заявке казанцев на матч по причине травм отсутствовали защитник Илья Самошников и нападающий Джордже Деспотович, из-за дисквалификации встречу пропустил полузащитник Хвича Кварацхелия.

Проиграв "Рубину", подопечные Владимира Федотова упустили возможность обойти московское "Динамо" в турнирной таблице и завершили первый круг первенства страны на третьем месте с 27 очками в активе. Казанский клуб закончил первую половину чемпионата на восьмой строчке в таблице, набрав 22 очка.

В следующем матче сочинцы на выезде сыграют с екатеринбургским "Уралом" 27 ноября. "Рубин" на день позже примет "Динамо".