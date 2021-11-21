"Сочи" проиграл "Рубину" и завершил первый круг чемпионата России на третьем месте

СОЧИ, 21 ноября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" победил "Сочи" со счетом 2:1 в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.
В составе "Сочи" гол забил Родриго (28-я минута), у "Рубина" отличились Оливер Абильдгор (31) и Андерс Дрейер (81). На 59-й минуте встречи защитник "Сочи" Игорь Юрганов получил красную карточку и был удален с поля, спустя две минуты поле покинул полузащитник "Рубина" Абильдгор, получив вторую желтую карточку.
Для Абильдгора гол в ворота "Сочи" стал дебютным за команду, он пополнил состав казанцев в июле 2020 года, перейдя из датского "Ольборга". Для главного арбитра встречи 39-летнего Алексея Матюнина этот матч стал 100-м в РПЛ.
В заявке казанцев на матч по причине травм отсутствовали защитник Илья Самошников и нападающий Джордже Деспотович, из-за дисквалификации встречу пропустил полузащитник Хвича Кварацхелия.
Проиграв "Рубину", подопечные Владимира Федотова упустили возможность обойти московское "Динамо" в турнирной таблице и завершили первый круг первенства страны на третьем месте с 27 очками в активе. Казанский клуб закончил первую половину чемпионата на восьмой строчке в таблице, набрав 22 очка.
В следующем матче сочинцы на выезде сыграют с екатеринбургским "Уралом" 27 ноября. "Рубин" на день позже примет "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|39-17
|33
|2
|Динамо
|15
|9
|2
|4
|27-17
|29
|3
|Сочи
|15
|9
|0
|6
|25-18
|27
|4
|Локомотив
|15
|6
|7
|2
|21-15
|25
|5
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|24-14
|24
|6
|ЦСКА
|15
|7
|3
|5
|18-14
|23
|7
|Крылья Советов
|15
|7
|2
|6
|20-17
|23
|8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|20-20
|22
|9
|Ахмат
|15
|7
|0
|8
|17-21
|21
|10
|Спартак
|15
|5
|4
|6
|17-21
|19
|11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|27-27
|17
|12
|Уфа
|15
|3
|6
|6
|16-21
|15
|13
|Нижний Новгород
|15
|4
|2
|9
|16-29
|14
|14
|Арсенал
|15
|3
|4
|8
|16-31
|13
|15
|Химки
|15
|2
|7
|6
|11-22
|13
|16
|Урал
|15
|2
|6
|7
|6-16
|12