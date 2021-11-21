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Футбол в России

"Сочи" проиграл "Рубину" и завершил первый круг чемпионата России на третьем месте

Казанский клуб победил в гостях со счетом 2:1
Матео Кассьерра ("Сочи") и Филип Уремович ("Рубин") Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Матео Кассьерра ("Сочи") и Филип Уремович ("Рубин")
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 21 ноября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" победил "Сочи" со счетом 2:1 в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

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В составе "Сочи" гол забил Родриго (28-я минута), у "Рубина" отличились Оливер Абильдгор (31) и Андерс Дрейер (81). На 59-й минуте встречи защитник "Сочи" Игорь Юрганов получил красную карточку и был удален с поля, спустя две минуты поле покинул полузащитник "Рубина" Абильдгор, получив вторую желтую карточку.

Для Абильдгора гол в ворота "Сочи" стал дебютным за команду, он пополнил состав казанцев в июле 2020 года, перейдя из датского "Ольборга". Для главного арбитра встречи 39-летнего Алексея Матюнина этот матч стал 100-м в РПЛ.

В заявке казанцев на матч по причине травм отсутствовали защитник Илья Самошников и нападающий Джордже Деспотович, из-за дисквалификации встречу пропустил полузащитник Хвича Кварацхелия.

Проиграв "Рубину", подопечные Владимира Федотова упустили возможность обойти московское "Динамо" в турнирной таблице и завершили первый круг первенства страны на третьем месте с 27 очками в активе. Казанский клуб закончил первую половину чемпионата на восьмой строчке в таблице, набрав 22 очка.

В следующем матче сочинцы на выезде сыграют с екатеринбургским "Уралом" 27 ноября. "Рубин" на день позже примет "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит15103239-1733
2Динамо1592427-1729
3Сочи1590625-1827
4Локомотив1567221-1525
5Краснодар1573524-1424
6ЦСКА1573518-1423
7Крылья Советов1572620-1723
8Рубин1564520-2022
9Ахмат1570817-2121
10Спартак1554617-2119
11Ростов1545627-2717
12Уфа1536616-2115
13Нижний Новгород1542916-2914
14Арсенал1534816-3113
15Химки1527611-2213
16Урал152676-1612

 

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