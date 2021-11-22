Выборы нового президента РПЛ пройдут в понедельник на общем собрании лиги

Предыдущий глава РПЛ Сергей Прядкин занимал этот пост с 2007 года. В марте 2020 года функционер был переизбран на новый пятилетний срок, а 5 октября 2021 года покинул должность. После ухода Прядкина исполняющим обязанности президента лиги стал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

Назначенный и. о. президента РПЛ Хачатурянц заявил, что все 16 клубов выразили ему доверие и проголосовали за то, чтобы он выполнял обязанности главы лиги. Также он подчеркнул, что Прядкин самостоятельно подал в отставку, отметив, что никакого недоверия ему выражено не было. 8 октября Хачатурянц был зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента РПЛ, на следующий день стало известно, что он будет единственным кандидатом на предстоящих выборах.

После назначения и. о. президента РПЛ Хачатурянц заявил журналистам, что будет курировать вопрос судейства в российском футболе. В конце октября президент РФС Александр Дюков уточнил, что Хачатурянц до выборов продолжит совмещать руководящие посты в РПЛ и судейском комитете РФС. Глава российского футбола подчеркнул, что поиск замены начнется, как только Хачатурянц будет на постоянной основе избран на пост президента премьер-лиги. В середине ноября он заявил ТАСС, что в случае своей победы будет рекомендовать на пост председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева, который в настоящее время является заместителем руководителя судейского департамента РФС по вопросам реформы, а также ответственным секретарем экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Одной из тем, которые также будут обсуждаться на общем собрании РПЛ, станет вопрос о переносе матчей 22-го тура Тинькофф-РПЛ в интересах сборной России, которой в марте 2022 года предстоит сыграть в раунде плей-офф за право выступить на чемпионате мира в Катаре. Предварительно игры этого тура намечены на 19-20 марта, тогда как национальной команде для попадания на мировое первенство необходимо будет обыграть двух соперников - в полуфинале (24-25 марта) и финале (28-29 марта) квалификации. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября.

В понедельник представители клубов премьер-лиги обсудят еще несколько вопросов. Под первым номером в повестке заседания значится обсуждение проекта концепции стратегического развития РПЛ, под третьим - вопрос внесения изменений в регламент РФС по разрешению споров. Также в повестку включен пункт "Разное".