Футболисты "Дженоа" проиграли "Роме" в первом матче под руководством Андрея Шевченко

Двумя забитыми мячами отметился Феликс Афена-Гьян, отличившись на 82-й и на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте. На 16-й минуте встречи главный арбитр Массимилиано Иррати после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол, забитый нападающим "Ромы" Тэмми Абрахамом, из-за игры рукой.

Этот матч стал первым для украинца Андрея Шевченко в качестве главного тренера "Дженоа", специалист занял этот пост 7 ноября. С июля 2016 года по август 2021-го он возглавлял сборную Украины. Команда под его руководством не сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, но отобралась на чемпионат Европы - 2020, где дошла до четвертьфинала. В течение своей игровой карьеры Шевченко выступал за киевское "Динамо", итальянский "Милан" и английский "Челси". В 2004 году он стал обладателем "Золотого мяча". В составе "Милана" Шевченко выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2002/03 и Суперкубок УЕФА в 2003 году.

"Дженоа" не может одержать победу в чемпионате Италии на протяжении 10 матчей (шесть ничьих, четыре поражения), последний раз команда побеждала в гостевой встрече с "Кальяри" (3:2) 12 сентября. "Дженоа" идет в зоне вылета из высшего дивизиона первенства страны, расположившись на 18-й строчке в турнирной таблице с 9 очками в активе. Подопечные Жозе Моуринью занимают пятое место, набрав 22 очка.

В следующем туре "Дженоа" на выезде сыграет с "Удинезе" 28 ноября. "Рома" в этот же день примет "Торино". Кроме того, "Роме" на следующей неделе предстоит провести матч группового этапа Лиги конференций против украинской "Зари".