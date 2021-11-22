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Летние олимпийские виды спорта

Гольфист Тайгер Вудс возобновил тренировки после аварии

Спортсмен попал в ДТП в конце февраля этого года
Тайгер Вудс EPA-EFE/ERIK S. LESSER
Описание
Тайгер Вудс
© EPA-EFE/ERIK S. LESSER

ТАСС, 22 ноября. Американский гольфист Тайгер Вудс возобновил тренировки после аварии, в которую он попал в феврале. Спортсмен на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором он на поле для гольфа бьет клюшкой по мячу.

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Авария произошла 23 февраля. Вудс получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы. Он перенес длительное хирургическое вмешательство на нижней части правой ноги и лодыжке. В частности, в районе большой берцовой кости Вудсу установили металлический стержень. В середине марта он был выписан из больницы. В апреле шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва сообщил, что причиной аварии стало серьезное превышение скорости.

Вудсу 45 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике.

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