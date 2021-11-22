ТАСС, 22 ноября. Американский гольфист Тайгер Вудс возобновил тренировки после аварии, в которую он попал в феврале. Спортсмен на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором он на поле для гольфа бьет клюшкой по мячу.

Авария произошла 23 февраля. Вудс получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы. Он перенес длительное хирургическое вмешательство на нижней части правой ноги и лодыжке. В частности, в районе большой берцовой кости Вудсу установили металлический стержень. В середине марта он был выписан из больницы. В апреле шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва сообщил, что причиной аварии стало серьезное превышение скорости.

Вудсу 45 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике.