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ATP

Карацев опустился на 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

Первую строчку продолжает занимать серб Новак Джокович, вторую - россиянин Даниил Медведев, третью - представитель Германии Александр Зверев
Аслан Карацев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Аслан Карацев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 22 ноября. Россиянин Аслан Карацев опустился с 17-й на 18-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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В первой десятке произошло одно изменение: итальянец Янник Синнер поднялся на 10-е место, обойдя канадца Феликса Оже-Альяссима.

Первую строчку рейтинга продолжает занимать серб Новак Джокович, вторую - россиянин Даниил Медведев, третью - представитель Германии Александр Зверев. В воскресенье Медведев проиграл Звереву в финальном матче Итогового турнира ATP со счетом 4:6, 4:6.

Россиянин Андрей Рублев расположился на пятой позиции, Карен Хачанов - на 29-й.

Рейтинг ATP от 22 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 540 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 8 640;

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 7 840;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 6 540;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) - 5 150;

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) - 4 875;

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) - 4 568;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) - 4 160;

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) - 3 706;

10 (11). Янник Синнер (Италия) - 3 350...

18 (17). Аслан Карацев (Россия) - 2 351...

29 (29). Карен Хачанов (Россия) - 1 731.

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