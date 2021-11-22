Карацев опустился на 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 22 ноября. Россиянин Аслан Карацев опустился с 17-й на 18-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
В первой десятке произошло одно изменение: итальянец Янник Синнер поднялся на 10-е место, обойдя канадца Феликса Оже-Альяссима.
Первую строчку рейтинга продолжает занимать серб Новак Джокович, вторую - россиянин Даниил Медведев, третью - представитель Германии Александр Зверев. В воскресенье Медведев проиграл Звереву в финальном матче Итогового турнира ATP со счетом 4:6, 4:6.
Россиянин Андрей Рублев расположился на пятой позиции, Карен Хачанов - на 29-й.
Рейтинг ATP от 22 ноября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 540 очков;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 8 640;
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 7 840;
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 6 540;
5 (5). Андрей Рублев (Россия) - 5 150;
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) - 4 875;
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) - 4 568;
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) - 4 160;
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) - 3 706;
10 (11). Янник Синнер (Италия) - 3 350...
18 (17). Аслан Карацев (Россия) - 2 351...
29 (29). Карен Хачанов (Россия) - 1 731.