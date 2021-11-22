Не будите зверя. Даниил Медведев проиграл в финале Итогового турнира ATP

Медведев был вторым сеяным, Зверев - третьим. По ходу турнира теннисисты встречались в матче группового этапа, тогда россиянин победил со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). В общей сложности Зверев и Медведев встретились в 12-й раз, представитель Германии сравнял счет в личном противостоянии. До финального матча Медведев одержал над Зверевым пять побед подряд.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP, на его счету 13 титулов под эгидой организации, в том числе победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, россиянин уже в следующем году способен стать первой ракеткой мира. "Турнир показал, что у Медведева уже сформировался класс игры: даже при усталости, прежде всего психологической, он показывает хорошую игру, у него есть надежность, - сказал Тарпищев. - К лету он способен стать первой ракеткой мира, но не будем загадывать - впереди у него матчи за сборную [на Кубке Дэвиса], куда он приедет уставшим, и играть придется, что называется, с листа".

Звереву 24 года, он является третьей ракеткой мира и завоевал 19-й титул АТР, во второй раз выиграв Итоговый турнир. На турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в финал Открытого чемпионата США 2020 года. Также Зверев является чемпионом Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.

В предварительном раунде турнира восемь участников были поделены на две группы, по два лучших спортсмена вышли в полуфинал. Вместе с Медведевым и Зверевым в одной группе выступали итальянец Янник Синнер и поляк Хуберт Хуркач. В другом квартете играли серб Новак Джокович, британец Кэмерон Норри, россиянин Андрей Рублев и норвежец Каспер Рууд, в полуфинал вышли Джокович и Рууд. По ходу турнира с соревнований по причине травм снялись грек Стефанос Циципас и итальянец Маттео Берреттини, их заменили Норри и Синнер соответственно. В полуфинале Медведев обыграл Рууда в двух сетах, Зверев в трех сетах победил Джоковича.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, в нем принимают участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз, в прошлом году титул завоевал Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Призовой фонд соревнований составил $7,25 млн.

Медведев отдохнет перед играми сборной

Сразу после Итогового турнира стартует финальная стадия Кубка Дэвиса, который пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Испании и Эквадора. Медведев, как признался ТАСС Тарпищев, получит после Итогового турнира два-три дня отдыха и присоединится к национальной команде позднее, из-за чего полноценной подготовки к Кубку Дэвиса у него не получится.