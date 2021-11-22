Не будите зверя. Даниил Медведев проиграл в финале Итогового турнира ATP

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС /. Россиянин Даниил Медведев не сумел повторить успех прошлого года, проиграв представителю Германии Александру Звереву в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В заключительной встрече, прошедшего в Турине турнира, россиянин уступил в двух сетах (4:6, 4:6).
Медведев был вторым сеяным, Зверев - третьим. По ходу турнира теннисисты встречались в матче группового этапа, тогда россиянин победил со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). В общей сложности Зверев и Медведев встретились в 12-й раз, представитель Германии сравнял счет в личном противостоянии. До финального матча Медведев одержал над Зверевым пять побед подряд.
Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP, на его счету 13 титулов под эгидой организации, в том числе победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, россиянин уже в следующем году способен стать первой ракеткой мира. "Турнир показал, что у Медведева уже сформировался класс игры: даже при усталости, прежде всего психологической, он показывает хорошую игру, у него есть надежность, - сказал Тарпищев. - К лету он способен стать первой ракеткой мира, но не будем загадывать - впереди у него матчи за сборную [на Кубке Дэвиса], куда он приедет уставшим, и играть придется, что называется, с листа".
Звереву 24 года, он является третьей ракеткой мира и завоевал 19-й титул АТР, во второй раз выиграв Итоговый турнир. На турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в финал Открытого чемпионата США 2020 года. Также Зверев является чемпионом Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.
В предварительном раунде турнира восемь участников были поделены на две группы, по два лучших спортсмена вышли в полуфинал. Вместе с Медведевым и Зверевым в одной группе выступали итальянец Янник Синнер и поляк Хуберт Хуркач. В другом квартете играли серб Новак Джокович, британец Кэмерон Норри, россиянин Андрей Рублев и норвежец Каспер Рууд, в полуфинал вышли Джокович и Рууд. По ходу турнира с соревнований по причине травм снялись грек Стефанос Циципас и итальянец Маттео Берреттини, их заменили Норри и Синнер соответственно. В полуфинале Медведев обыграл Рууда в двух сетах, Зверев в трех сетах победил Джоковича.
Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, в нем принимают участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз, в прошлом году титул завоевал Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Призовой фонд соревнований составил $7,25 млн.
Медведев отдохнет перед играми сборной
Сразу после Итогового турнира стартует финальная стадия Кубка Дэвиса, который пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Испании и Эквадора. Медведев, как признался ТАСС Тарпищев, получит после Итогового турнира два-три дня отдыха и присоединится к национальной команде позднее, из-за чего полноценной подготовки к Кубку Дэвиса у него не получится.
"После Итогового турнира Медведев должен будет отдохнуть два-три дня, и потом присоединится к сборной. Говорить о полноценной подготовке к Кубку Дэвиса не приходится, будем играть с листа", - сказал Тарпищев.
Впрочем, по словам заслуженного тренера России Владимира Камельзона, сборная России остается фаворитом предстоящего Кубка Дэвиса. "У нас очень хорошая команда, российские игроки умеют играть кубковые матчи - что мужчины, что женщины, мужская команда сформирована из игроков достаточно высокого класса. Конечно, Кубок Дэвиса отличается от всех турниров тем, что теннисисты играют за свою страну, а играть за такую страну, как Россия, - это многого стоит. Российские игроки воспитаны духом, что за тобой стоит страна, этот дух командной борьбы у нас очень хорошо проявляется", - сказал Камельзон ТАСС.