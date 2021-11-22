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ATP

Теннисист Медведев заявил, что гордится проведенным сезоном

В воскресенье россиянин проиграл представителю Германии Александру Звереву в финале Итогового турнира ATP
Даниил Медведев EPA-EFE/Alessandro Di Marco
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/Alessandro Di Marco

ТАСС, 22 ноября. Российский теннисист Даниил Медведев гордится проведенным сезоном, несмотря на поражение в финальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом Медведев написал на своей странице в Twitter.

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В финале Медведев проиграл представителю Германии Александру Звереву, не сумев защитить титул. Финальный матч прошел в воскресенье в итальянском Турине.

"Хочу поздравить Александра Зверева с победой, - написал Медведев. - Жаль, что мне сегодня не удалось победить, но я горжусь своим сезоном. С нетерпением жду возможности вернуться в Италию в следующем году!"

В 2021 году россиянин стал победителем Открытого чемпионата США. Также он одержал победы на турнире серии "Мастерс" в Торонто и турнирах в Мальорке и Марселе. 20 ноября президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил ТАСС, что Медведев присоединится к сборной для участия в Кубке Дэвиса.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP, на его счету 13 титулов под эгидой организации.

Теги
Тарпищев, Шамиль АнвяровичATPМедведев, Даниил Сергеевич
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