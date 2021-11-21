Тарпищев: Медведев способен стать первой ракеткой мира в следующем году

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев способен стать первой ракеткой мира в следующем году, у него сформировался класс игры. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В воскресенье Медведев проиграл представителю Германии Александру Звереву в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) и не сумел завоевать титул во второй раз подряд. Соревнования прошли в итальянском Турине. Финальная встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Зверева.

"Турнир показал, что у Медведева уже сформировался класс игры. Даже при усталости, прежде всего психологической, он показывает хорошую игру, у него есть надежность, - сказал Тарпищев. - К лету он способен стать первой ракеткой мира, но не будем загадывать. Впереди у него матчи за сборную [на Кубке Дэвиса], куда он приедет уставшим и играть придется, что называется, с листа".

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, в нем принимают участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз, в прошлом году титул завоевал Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Призовой фонд соревнований составил $7,25 млн.