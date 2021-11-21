Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира ATP

ТАСС, 21 ноября. Россиянин Даниил Медведев проиграл представителю Германии Александру Звереву в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и не сумел завоевать титул во второй раз подряд. Соревнования прошли в итальянском Турине.

Финальная встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Зверева, посеянного на турнире под третьим номером. Медведев был вторым сеяным. В матче группового турнира Медведев обыграл Зверева со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

Зверев и Медведев встретились в 12-й раз, представитель Германии сравнял счет в личном противостоянии. До финального матча Медведев одержал над Зверевым пять побед подряд.

Звереву 24 года, он является третьей ракеткой мира и завоевал 19-й титул АТР, во второй раз выиграв Итоговый турнир. На турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в финал US Open 2020 года. Также Зверев является чемпионом Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP, на его счету 13 титулов под эгидой организации, в том числе победа на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, в нем принимают участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз, в прошлом году титул завоевал Медведев. В 2009 году победу одержал российский теннисист Николай Давыденко. Призовой фонд соревнований составил $7,25 млн.