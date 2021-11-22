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Зимние олимпийские виды спорта

Женская сборная России уступила швейцаркам в матче чемпионата Европы по керлингу

Россиянки уступили со счетом 6:10
Юлия Портунова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Юлия Портунова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 22 ноября. Женская сборная России по керлингу со счетом 6:10 проиграла команде Швейцарии в четвертом матче на чемпионате Европы. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

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В состав женской сборной России под руководством Сергея Беланова и Ирины Колесниковой включены Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. В первом матче турнира россиянки уступили команде Шотландии со счетом 4:7, во второй встрече российская команда одержала победу над сборной Швеции в экстра-энде (6:5), а в третьем туре обыграла датчанок (7:3).

В следующем матче сборная России сыграет с командой Германии, швейцарки встретятся со сборной Эстонии, оба матча состоятся 23 ноября.

Сборная России выступает в дивизионе А, также в нем играют сборные Швеции, Шотландии, Чехии, Дании, Эстонии, Германии, Италии, Швейцарии и Турции. По итогам кругового турнира четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 27 ноября.

Женская сборная России выигрывала соревнования в 2006, 2012, 2015 и 2016 годах. На турнире 2011 года в Москве российская команда стала третьей, а через три года в Швейцарии уступила в финале хозяйкам турнира.

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