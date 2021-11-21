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Зимние олимпийские виды спорта

Женская сборная России обыграла команду Дании в матче чемпионата Европы по керлингу

Встреча завершилась со счетом 7:3
Галина Арсенькина AP Photo/Aaron Favila
Описание
Галина Арсенькина
© AP Photo/Aaron Favila

ТАСС, 21 ноября. Женская сборная России по керлингу со счетом 7:3 обыграла команду Дании в третьем матче на чемпионате Европы. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

В состав женской сборной России под руководством Сергея Беланова и Ирины Колесниковой включены Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. В первом матче турнира россиянки уступили команде Шотландии со счетом 4:7, во второй встрече российская команда одержала победу над сборной Швеции в экстра-энде (6:5).

В следующем туре сборная России сыграет с командой Швейцарии, датчанки встретятся со сборной Турции, оба матча состоятся 22 ноября.

Сборная России выступает в дивизионе А, также в нем играют сборные Швеции, Шотландии, Чехии, Дании, Эстонии, Германии, Италии, Швейцарии и Турции. По итогам кругового турнира четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 27 ноября.

Женская сборная России выигрывала соревнования в 2006, 2012, 2015 и 2016 годах. На турнире 2011 года в Москве российская команда стала третьей, а через три года в Швейцарии уступила в финале хозяйкам турнира.

Датчанки становились чемпионками Европы в 1994 году и серебряными призерами Олимпиады 1998 года.

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Зимние олимпийские виды спорта
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