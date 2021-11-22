Риекс: футболисты "Мальмё" будут стараться играть с "Зенитом" так же, как с "Челси"

ТАСС, 22 ноября. Футболисты шведского "Мальмё" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против российского "Зенита" постараются показать командную игру, как во встрече четвертого тура против английского "Челси". Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник "Мальмё" Сёрен Риекс.

Матч "Мальмё" - "Зенит" пройдет 23 ноября в Швеции. Начало игры - в 23:00 мск.

"У нас есть план на игру, надеемся на поддержку болельщиков, - сказал Риекс. - Естественно, матч будет сложным, но мы надеемся на положительный исход. Игра будет такой же сложной, как и все остальные в Лиге чемпионов, "Зенит" - очень сильная команда, мы постараемся сделать все возможное. Нам нужно стараться не бояться играть, хорошо сыграть в обороне, потому что у "Зенита" хорошие нападающие".

"Чтобы выиграть матч, нужно обязательно забить. Мы чувствуем себя в домашних играх довольно уверенно, что показали в матче с "Челси" (0:1). В том матче мы бились командой, были как одно целое, связки между защитой, полузащитой и нападением работали хорошо, это мы хотим взять к игре с "Зенитом". Будем делать все возможное, чтобы победить завтра", - добавил Риекс.

"Мальмё" занимает четвертое место в таблице группы Н, не набрав ни одного очка в четырех матчах. "Зенит" с 3 очками располагается на третьей позиции. Итальянский "Ювентус" (12) и английский "Челси" (9) занимают первое и второе места соответственно, они проведут матч также во вторник. Команды, занявшие первое и второе места в группе, выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, третья команда в группе продолжит борьбу в Лиге Европы.