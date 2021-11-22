Томассон: футболисты "Мальмё" верят, что смогут занять третье место в группе с "Зенитом"

ТАСС, 22 ноября. Игроки и тренерский штаб шведского футбольного клуба "Мальмё" надеются на то, что им удастся занять третье место в группе Н Лиги чемпионов, в которой выступает санкт-петербургский "Зенит". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Мальмё" Йон-Даль Томассон.

Во вторник "Мальмё" на своем поле сыграет с "Зенитом" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, встреча пройдет в Швеции и начнется в 23:00 мск. Во втором туре "Зенит" дома победил "Мальмё" со счетом 4:0.

"В прошлом матче с "Зенитом" мы хорошо показали себя в защите, особенно в первом тайме, шансов было довольно много, - сказал Томассон. - Постараемся показать это в предстоящей игре. У всех команд есть сильные и слабые стороны, мы знаем их у "Зенита", постараемся это использовать".

"Как важно исторически для "Мальмё" занять третье место в группе? Мы боремся за третье место, мы верим в это. У нас есть амбиции и команда. Мы надеемся, что мы это сделаем, это наша цель", - добавил главный тренер "Мальмё".

Томассон отметил игру нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который оформил хет-трик в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода" (5:1). "Дзюба - это звезда, он забил три гола в недавней игре, шикарный футболист, - отметил он. - Но есть и другие футболисты. Увидим, будет ли он играть завтра с первых минут".

"Мальмё" занимает четвертое место в таблице группы Н, набрав 0 очков в 4 матчах. "Зенит" с 3 очками располагается на третьей позиции. Итальянский "Ювентус" (12) и английский "Челси" (9) занимают первое и второе места соответственно, они проведут матч также во вторник. Команды, занявшие первое и второе места в группе, выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, третья команда в группе продолжит борьбу в Лиге Европы.