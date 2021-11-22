Футболисты "Зенита" Крицюк и Азмун не сыграют против "Мальмё"

ТАСС, 22 ноября. Голкипер Станислав Крицюк и нападающий Сердар Азмун не помогут санкт-петербургскому футбольному клубу "Зенит" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против шведского "Мальмё". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Матч "Мальмё" - "Зенит" пройдет 23 ноября в Швеции. Начало игры - в 23:00 мск.

"В матче не сыграют Крицюк и Азмун, оба не прилетели, у обоих есть проблемы, - сказал Семак. - По медицинским показателям они не смогут помочь нам завтра. У Азмуна есть мышечный спазм, он не позволит ему сыграть".

"Зенит" занимает третье место в группе Н, набрав 3 очка в 4 матчах. "Мальмё" не имеет очков и располагается на четвертой позиции. Итальянский "Ювентус" (12) и английский "Челси" (9) занимают первое и второе места соответственно, они проведут матч также во вторник. Команды, занявшие первое и второе места в группе, выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, третья команда в группе продолжит борьбу в Лиге Европы.