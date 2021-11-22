Тренер "Зенита" Семак ожидает агрессивной игры от "Мальмё" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 22 ноября. Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак ожидает от шведского "Мальмё" агрессивной игры и прессинга в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом Семак рассказал на пресс-конференции.

Риекс: футболисты "Мальмё" будут стараться играть с "Зенитом" так же, как с "Челси"

Матч "Мальмё" - "Зенит" пройдет 23 ноября в Швеции. Начало игры - в 23:00 мск. Во втором туре группового этапа "Зенит" на своем поле победил "Мальмё" со счетом 4:0.

"Вопрос психологии актуален всегда для многих клубов, иногда фавориты проигрывают заведомо более слабым командам, - сказал Семак. - Это спорт, с этим ничего не сделаешь, главное, чтобы поражений было меньше. Я не думаю, что у "Мальмё" скамейка запасных короче, чем у нас, есть кому играть. Поверьте, завтра игроки "Мальмё" будут на 100% сражаться, чтобы добыть первую победу для клуба в Лиге чемпионов".

"Как изменился "Мальмё"? По составу некоторые игроки выпадали по тем или иным причинам, в остальном игра не изменилась. Ждем агрессивной игры, прессинга, стандартных положений. Команда хорошо и активно играет, первый матч не должен никого вводить в заблуждение, матч мог сложиться по-другому", - добавил главный тренер "Зенита".

Семак в качестве главного тренера не победил ни в одном гостевом матче в еврокубках. "Значение этому не придаю, каждый матч - это новая история. Почему не выигрываем, значит недостаточно хороши, не сильнее соперника", - отметил он.

"Зенит" занимает третье место в группе Н, набрав 3 очка в 4 матчах. "Мальмё" не имеет очков и располагается на четвертой позиции. Итальянский "Ювентус" (12) и английский "Челси" (9) занимают первое и второе места соответственно, они проведут матч также во вторник. Команды, занявшие первое и второе места в группе, выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, третья команда в группе продолжит борьбу в Лиге Европы.