Семин считает, что "Мальмё" представляет угрозу для "Зенита" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 23 ноября. Шведский футбольный клуб "Мальмё" не является легким соперником для российского "Зенита" в матче Лиги чемпионов. Такое мнение высказал бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс" .

Матч пятого тура группового этапа "Мальмё" - "Зенит" пройдет 23 ноября в Швеции. Начало игры - в 23:00 мск. Во втором туре группового этапа "Зенит" на своем поле победил "Мальмё" со счетом 4:0.

"Наша команда тоже выйдет на эту игру как на последний бой, все в равных условиях. "Мальмё" представляет угрозу для "Зенита", - сказал специалист.

Семин также напомнил, что в еврокубках нет места простым матчам. "Каждая команда в еврокубках представляет угрозу. Как вы думаете, "Будё-Глимт" представлял угрозу для "Ромы" (в октябрьском матче Лиги конференций норвежский "Будё-Глимт" разгромил итальянскую "Рому" со счетом 6:1 - прим. ТАСС)? Конечно, результат в обоих матчах мы знаем, так что здесь легких соперников не бывает".

"Зенит" занимает третье место в группе Н, набрав 3 очка в 4 матчах. "Мальмё" не имеет очков и располагается на четвертой позиции. Итальянский "Ювентус" (12) и английский "Челси" (9) занимают первое и второе места соответственно, они проведут матч также во вторник. Команды, занявшие первое и второе места в группе, выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, третья команда в группе продолжит борьбу в Лиге Европы.