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Сборные по хоккею

Кравчук: Зубов сможет улучшить игру молодежной сборной России по хоккею в обороне

Специалист сменил на посту главного тренера команды Олега Браташа

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Новый главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов сможет улучшить игру команды в обороне. Такое мнение высказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.

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Зубов сменил на этом посту Олега Браташа, который теперь будет исполнять функции старшего тренера. В тренерский штаб молодежной сборной России также вошли тренеры Александр Титов, Владимир Филатов, тренер вратарей Андрей Комиссаров, тренер-консультант Олег Знарок и тренеры по физподготовке Юрий Жданов и Кевин Чапмэн.

"Думаю, что при Зубове наша молодежная команда сможет улучшить игру в обороне. Я не знаю, как он видит ее развитие, но знаю, что он поможет", - сказал Кравчук.

Также он прокомментировал присутствие Олега Знарка в тренерском штабе. "У Знарка огромный опыт кубковых матчей, игр в регулярных чемпионатах и международных встреч. Я уверен, что его опыт обязательно будет востребован и использован при подготовке к чемпионату мира", - отметил специалист.

Зубову 51 год, в качестве защитника он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Далласа", а также олимпийским чемпионом 1992 года. С 2011 по 2015 год занимал должность помощника главного тренера в петербургском СКА, с ноября 2015 года до июня 2016 года был главным тренером команды. Также возглавлял "Сочи" (2017-2019) и рижское "Динамо" (с 12 апреля по 21 октября 2021 года). Зубов был назначен ассистентом главного тренера сборной России 24 сентября.

Сборная России соберется в подмосковном Новогорске 1 декабря. 15 декабря команда вылетит в Канаду, где в Ред-Дире и Эдмонтоне с 26 декабря по 5 января пройдет чемпионат мира.

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