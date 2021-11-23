Умяров: футболисты "Спартака" настроены на победу над "Наполи"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" настроены на победу в Лиге Европы над итальянским "Наполи". Об этом на пресс-конференции рассказал полузащитник "Спартака" Наиль Умяров.

В среду "Спартак" примет "Наполи" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет на "Открытие Банк - Арене" и начнется в 18:30 мск. Игра второго тура группового этапа между командами в Неаполе завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

"Мы все профессионалы, должны готовиться от игры к игре. Должны думать позитивно. Настраиваемся и хотим победить", - сказал Умяров.

"Спартак" не может выиграть в семи последних матчах во всех турнирах: последний раз красно-белые побеждали 3 октября, оказавшись сильнее в гостях грозненского "Ахмата" (1:0) в матче 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. "Мы не выигрывали 1,5 месяца и все хотим победить. Результат первой игры, конечно, внушает надежду, и хорошо, что удалось его добиться там. Мы постараемся добиться здесь результата", - отметил Умяров.

"Спартак" занимает четвертое место в группе С, набрав 4 очка в 4 матчах. "Наполи" с 7 очками располагается на первой позиции. Польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5) занимают второе и третье места соответственно, они проведут матч в четверг.