Витория: футболистам "Спартака" нужно быть сконцентрированными в матче с "Наполи"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Игрокам московского "Спартака" необходимо быть сконцентрированными в матче Лиги Европы по футболу с итальянским "Наполи". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

В среду "Спартак" примет "Наполи" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет на "Открытие Банк - Арене" и начнется в 18:30 мск. Игра второго тура группового этапа между командами в Неаполе завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

"В первую очередь мы столкнемся с сильным соперником - командой, которая идет первой в чемпионате Италии. Игра будет очень сложной. С другой стороны, Лига Европы - турнир, где хотят играть, где есть сильные футболисты и команды, и нам нужно быть сфокусированными и сконцентрированными на игре. Любые нюансы могут сложиться позитивно в матче", - сказал Витория.

В последнем матче "Спартак" уступил "Краснодару" со счетом 1:2 в чемпионате России.

"Что касается состояния команды, в последней игре показали не самый лучший результат. Мы готовы к следующей игре, хотим показать хороший ответ. С другой стороны, у нас были очень хорошие моменты с "Краснодаром", только небольшие нюансы привели к победе соперника. Подготовка проходит позитивно, нам нужно продолжать, необходимо также быть сконцентрированными в завтрашней игре".

"Спартак" занимает четвертое место в группе С, набрав 4 очка в 4 матчах. "Наполи" с 7 очками располагается на первой позиции. Польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5) занимают второе и третье места соответственно, они проведут матч в четверг.