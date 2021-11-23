Ожидаемая смена. Зубов возглавил молодежную сборную России по хоккею вместо Браташа

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сергей Зубов сменил Олега Браташа на посту главного тренера молодежной сборной России по хоккею. Таким образом, специалист, который в качестве игрока выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), возглавит команду на молодежном чемпионате мира в Канаде.
Зубов изначально входил в тренерский штаб команды, а на проходившем с 10 по 14 ноября Кубке Карьяла в Хельсинки помогал Браташу, который был и. о. главного тренера сборной России. После первого матча с финнами (0:3) Браташ по семейным обстоятельствам был вынужден уехать из Финляндии, и его заменил Зубов. Под его руководством команда, в которой выступали 15 игроков, по возрасту подходящих для молодежной сборной, проиграла шведам со счетом 2:4 и обыграла чехов - 5:2.
О перестановках Федерация хоккея России (ФХР) объявила во вторник. Браташ станет старшим тренером команды. Сам специалист объяснил, что это решение сделано для эффективной подготовки команды к турниру.
"На молодежном чемпионате мира будет много общения с организаторами, сложный ковид-протокол, а Сергей имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в Национальной хоккейной лиге, большой опыт работы главным тренером в Континентальной хоккейной лиге, отлично знает английский язык. В целом же в работе тренерского штаба изменений будет немного, просто чуть-чуть перераспределим обязанности. Так будет лучше для всех", - рассказал Браташ пресс-службе федерации.
Зубов же был лаконичен. "Готов к выполнению обязанностей на предстоящем молодежном чемпионате мира. Считаю, что знаний и опыта нашему тренерскому штабу для работы на крупном турнире должно хватить. У нас хорошая талантливая команда, продолжаем подготовку в штатном режиме", - отметил он.
Плюс опыт Знарка
По сравнению с Кубком Карьяла, в тренерский штаб сборной России добавился Владимир Филатов, под руководством которого молодежная сборная выиграла Турнир четырех наций в Швеции. Вернулся и Олег Знарок - он является тренером-консультантом, но судя по его рвению, о чем в Хельсинки говорил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, Знарка можно будет увидеть на скамейке запасных во время матчей.
"У Знарка огромный опыт кубковых матчей, игр в регулярных чемпионатах и международных встреч. Я уверен, что его опыт обязательно будет востребован и использован при подготовке к чемпионату мира", - отметил в разговоре с ТАСС двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.
Будучи игроком, Зубов имел репутацию надежного защитника, доказательством чего в том числе стали завоеванные им олимпийское золото 1992 года и два Кубка Стэнли. "Думаю, что при Зубове наша молодежная команда сможет улучшить игру в обороне. Я не знаю, как он видит ее развитие, но знаю, что он поможет", - сказал Кравчук, который, как и Зубов, выиграл Олимпиаду во французском Альбервиле.
Бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев, выигрывавший золото чемпионата мира в 2002 году, высказал свое предположение, почему Зубов сменил Браташа. "Зубов входил в штаб вместе с Браташом. У Браташа, насколько я понял, есть какие-то проблемы со здоровьем, коллега подменил его на этом посту, и, по-моему, это достаточно логично", - сказал Плющев.
Проверка молодых талантов
Во вторник же был опубликован и расширенный состав команды на чемпионат мира. Большинство игроков, включенных в состав, выступали в начале ноября на Кубке Карьяла и Турнире четырех наций. Лидерами команды в Канаде должны стать вратарь Ярослав Аскаров, защитник Шакир Мухамадуллин и нападающий Марат Хуснутдинов, выступавшие на предыдущем чемпионате мира. Также обращает на себя внимание появление в списке юных Матвея Мичкова и Ивана Мирошниченко.
Мичков, которому исполнится 17 лет лишь в начале декабря, участвовал в первом этапе Евротура и установил на нем два рекорда. Он стал самым молодым дебютантом, обойдя Владислава Третьяка и Александра Овечкина, а также самым молодым автором гола в сборной России, забив шведам в стиле "лакросс". После того турнира Ротенберг отмечал, что Мичкова специально выводили в плане готовности к этому турниру и сейчас главное его не перегрузить. 17-летний Мирошниченко же в Швеции забил лишь в заключительном матче.
Сбор команды начнется 1 декабря в подмосковном Новогорске, активная фаза подготовки после карантина и углубленного медицинского обследования пройдет с 4 по 14 декабря. Она включит в себя в том числе двусторонние матчи и товарищескую встречу с "Витязем". В канадский Ред-Дир, где сборная России сыграет на групповой стадии со шведами, швейцарцами, словаками и американцами, команда отправится 15 декабря транзитом через Хельсинки, а с 16 по 25 декабря она продолжит тренировочный процесс, проведя два товарищеских матча. Первый матч чемпионата мира, со шведами, россияне проведут 27 декабря.
Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в канадских Ред-Дире и Эдмонтоне с 26 декабря по 5 января.