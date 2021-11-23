Ожидаемая смена. Зубов возглавил молодежную сборную России по хоккею вместо Браташа

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сергей Зубов сменил Олега Браташа на посту главного тренера молодежной сборной России по хоккею. Таким образом, специалист, который в качестве игрока выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), возглавит команду на молодежном чемпионате мира в Канаде.

Зубов изначально входил в тренерский штаб команды, а на проходившем с 10 по 14 ноября Кубке Карьяла в Хельсинки помогал Браташу, который был и. о. главного тренера сборной России. После первого матча с финнами (0:3) Браташ по семейным обстоятельствам был вынужден уехать из Финляндии, и его заменил Зубов. Под его руководством команда, в которой выступали 15 игроков, по возрасту подходящих для молодежной сборной, проиграла шведам со счетом 2:4 и обыграла чехов - 5:2.

О перестановках Федерация хоккея России (ФХР) объявила во вторник. Браташ станет старшим тренером команды. Сам специалист объяснил, что это решение сделано для эффективной подготовки команды к турниру.

"На молодежном чемпионате мира будет много общения с организаторами, сложный ковид-протокол, а Сергей имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в Национальной хоккейной лиге, большой опыт работы главным тренером в Континентальной хоккейной лиге, отлично знает английский язык. В целом же в работе тренерского штаба изменений будет немного, просто чуть-чуть перераспределим обязанности. Так будет лучше для всех", - рассказал Браташ пресс-службе федерации.

Зубов же был лаконичен. "Готов к выполнению обязанностей на предстоящем молодежном чемпионате мира. Считаю, что знаний и опыта нашему тренерскому штабу для работы на крупном турнире должно хватить. У нас хорошая талантливая команда, продолжаем подготовку в штатном режиме", - отметил он.

Плюс опыт Знарка

По сравнению с Кубком Карьяла, в тренерский штаб сборной России добавился Владимир Филатов, под руководством которого молодежная сборная выиграла Турнир четырех наций в Швеции. Вернулся и Олег Знарок - он является тренером-консультантом, но судя по его рвению, о чем в Хельсинки говорил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, Знарка можно будет увидеть на скамейке запасных во время матчей.