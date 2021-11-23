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Футбол во Франции

Бросивший бутылку в футболиста "Марселя" фанат осужден на полгода условно

Также болельщику на пять лет запретили посещать матчи
Димитри Пайет ("Марсель") AP Photo/Laurent Cipriani
Описание
Димитри Пайет ("Марсель")
© AP Photo/Laurent Cipriani

ТАСС, 23 ноября. Болельщик футбольного клуба "Лион", бросивший бутылку в полузащитника "Марселя" Димитри Пайета во время матча 14-го тура чемпионата Франции, приговорен к условному тюремному сроку в шесть месяцев. Об этом сообщает телеканал RMC.

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Также болельщику запретили посещать стадион в течение пяти лет. Помимо этого, он будет обязан выплатить символические €3 - по одному евро Пайету, "Марселю" и Профессиональной футбольной лиге Франции - за причиненный ущерб.

В воскресенье на третьей минуте матча футболисты "Марселя" заработали угловой, который отправился подавать Пайет. В это время болельщики "Лиона" начали забрасывать игрока посторонними предметами, одна из бутылок попала в голову футболисту. Пайет долго лежал на газоне, после чего ему оказали медицинскую помощь. После матча был арестован 32-летний болельщик "Лиона".

После 13 матчей "Марсель" набрал 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. "Лион" с 19 очками располагается на десятой строчке.

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