Бросивший бутылку в футболиста "Марселя" фанат осужден на полгода условно

ТАСС, 23 ноября. Болельщик футбольного клуба "Лион", бросивший бутылку в полузащитника "Марселя" Димитри Пайета во время матча 14-го тура чемпионата Франции, приговорен к условному тюремному сроку в шесть месяцев. Об этом сообщает телеканал RMC .

Также болельщику запретили посещать стадион в течение пяти лет. Помимо этого, он будет обязан выплатить символические €3 - по одному евро Пайету, "Марселю" и Профессиональной футбольной лиге Франции - за причиненный ущерб.

В воскресенье на третьей минуте матча футболисты "Марселя" заработали угловой, который отправился подавать Пайет. В это время болельщики "Лиона" начали забрасывать игрока посторонними предметами, одна из бутылок попала в голову футболисту. Пайет долго лежал на газоне, после чего ему оказали медицинскую помощь. После матча был арестован 32-летний болельщик "Лиона".

После 13 матчей "Марсель" набрал 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. "Лион" с 19 очками располагается на десятой строчке.