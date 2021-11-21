{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол во Франции

Матч чемпионата Франции между "Лионом" и "Марселем" прерван из-за поведения болельщиков

Болельщики "Лиона" бросили бутылку, которая попала в голову игроку "Марселя" Димитри Пайету
© AP Photo/Laurent Cipriani

ТАСС, 21 ноября. Матч 14-го тура чемпионата Франции по футболу между "Лионом" и "Марселем" прерван из-за поведения болельщиков. Встреча проходит в Лионе.

На третьей минуте матча футболисты "Марселя" заработали угловой, который отправился подавать Димитри Пайет. В это время болельщики "Лиона" начали забрасывать игрока посторонними предметами, одна из бутылок попала в голову футболисту. Пайет долго лежал на газоне, после чего ему оказали медицинскую помощь.

В первом туре нынешнего чемпионата Франции по той же причине был прерван матч между "Монпелье" и Марселем". Команды вернулись на поле спустя несколько минут и доиграли встречу, "Марсель" одержал победу со счетом 3:2.

В третьем туре матч между "Ниццей" и "Марселем" не был доигран. Тогда фанаты "Ниццы" бросили бутылку в того же Пайета. Футболист бросил ее обратно на трибуну, после чего болельщики вышли на поле. Матч был переигран 27 октября на нейтральном поле и завершился со счетом 1:1.

Теги
Футбол во Франции
Зимние неолимпийские виды спорта
Команда "Вымпел" стала победителем детского турнира по хоккею с мячом в Красногорске
В соревновании девочек первое место заняла команда "Зоркий"
Читать полностью