"Челси" разгромил "Ювентус" и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Забитыми мячами отметились Трево Чалоба (25-я минута), Рис Джеймс (56), Каллум Хадсон-Одои (58), Тимо Вернер (90+5).

Благодаря этой победе английский клуб досрочно обеспечил себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ювентус" вышел в плей-офф в прошлом туре, победив российский "Зенит" (4:2). В параллельном матче группы H "Зенит" сыграл вничью со шведским "Мальмё" (1:1) и обеспечил себе выход в Лигу Европы. Первое место в квартете занимает "Челси", набравший 12 очков. Вторым идет "Ювентус" (12 очков), третьим - "Зенит" (4), четвертым - "Мальмё" (1). В следующем матче "Челси" на выезде сыграет с "Зенитом" 8 декабря. "Ювентус" в тот же день примет "Мальмё".

В матче группы E испанская "Барселона" упустила возможность обеспечить себе досрочный выход из группы, сыграв вничью с "Бенфикой" (1:1), главным арбитром матча был россиянин Сергей Карасев. Для каталонцев эта встреча стала первой в Лиге чемпионов под руководством бывшего игрока команды, четырехкратного победителя турнира Хави, который занял этот пост 6 ноября. После пяти матчей в квартете E лидером является германская "Бавария" (15), второй идет "Барселона" (7), третьей - "Бенфика" (5), четвертым - украинское "Динамо" (1). Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов каталонцам необходимо набрать очки в матче против "Баварии" 8 декабря, при этом "Бенфика" не должна обыграть в параллельной встрече "Динамо".

Также усложнил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов австрийский "Зальцбург", который проиграл французскому "Лиллю" (0:1). Команды выступают в группе G, для досрочного выхода в плей-офф австрийцам была нужна победа. В параллельном матче квартета "Севилья" дома обыграла германский "Вольфсбург" (2:0). После пяти матчей лидером группы является "Лилль", набравший восемь очков, вторым идет "Зальцбург" (7), третьей - "Севилья" (6), четвертым - "Вольфсбург" (5).

В матче группы F швейцарский "Янг Бойз" сыграл вничью с итальянской "Аталантой" (3:3), российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук на поле не вышел.