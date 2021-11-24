"Зенит" сыграл вничью с "Мальмё" и вышел в плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 24 ноября. Санкт-петербургский "Зенит" в гостях со счетом 1:1 сыграл вничью со шведским "Мальмё" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

У "Мальмё" отличился Сёрен Риекс (28-я минута). В составе "Зенита" гол с пенальти забил Ярослав Ракицкий (90+2), одиннадцатиметровый был назначен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). На 51-й минуте нападающий "Зенита" Артем Дзюба не реализовал пенальти. На 61-й минуте гол Дзюбы был отменен из-за офсайда.

На 86-й минуте "Зенит" остался в меньшинстве, вторую желтую карточку получил защитник Дмитрий Чистяков и был удален с поля.

"Зенит" гарантировал себе третье место в турнирной таблице группы H и участие в плей-офф Лиги Европы, в пяти матчах петербуржцы набрали четыре очка. "Мальмё" занимает последнюю строчку турнирной таблицы, команда набрала одно очко и не сможет обогнать "Зенит" после заключительного, шестого тура из-за преимущества петербургского клуба по итогам личных встреч. В матче второго тура "Зенит" обыграл шведскую команду со счетом 4:0.

В другом матче группы H английский "Челси" разгромил дома итальянский "Ювентус" со счетом 4:0, оба клуба набрали по 12 очков и гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

В заключительном туре "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграет с "Челси" 8 декабря. "Мальмё" в этот же день в гостях встретится с "Ювентусом".