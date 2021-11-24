{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

"Зенит" сыграл вничью с "Мальмё" и вышел в плей-офф Лиги Европы

Встреча завершилась со счетом 1:1
Эрик Ларссон ("Мальмё") и Дуглас Сантос ("Зенит") Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Эрик Ларссон ("Мальмё") и Дуглас Сантос ("Зенит")
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 24 ноября. Санкт-петербургский "Зенит" в гостях со счетом 1:1 сыграл вничью со шведским "Мальмё" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

На эту тему
"Челси" разгромил "Ювентус" и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов
"Челси" разгромил "Ювентус" и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

У "Мальмё" отличился Сёрен Риекс (28-я минута). В составе "Зенита" гол с пенальти забил Ярослав Ракицкий (90+2), одиннадцатиметровый был назначен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). На 51-й минуте нападающий "Зенита" Артем Дзюба не реализовал пенальти. На 61-й минуте гол Дзюбы был отменен из-за офсайда.

На 86-й минуте "Зенит" остался в меньшинстве, вторую желтую карточку получил защитник Дмитрий Чистяков и был удален с поля.

"Зенит" гарантировал себе третье место в турнирной таблице группы H и участие в плей-офф Лиги Европы, в пяти матчах петербуржцы набрали четыре очка. "Мальмё" занимает последнюю строчку турнирной таблицы, команда набрала одно очко и не сможет обогнать "Зенит" после заключительного, шестого тура из-за преимущества петербургского клуба по итогам личных встреч. В матче второго тура "Зенит" обыграл шведскую команду со счетом 4:0.

В другом матче группы H английский "Челси" разгромил дома итальянский "Ювентус" со счетом 4:0, оба клуба набрали по 12 очков и гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

В заключительном туре "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграет с "Челси" 8 декабря. "Мальмё" в этот же день в гостях встретится с "Ювентусом".

Лига чемпионов
Семак считает, что ничья в матче "Зенита" с "Мальмё" закономерна
Встреча Лиги чемпионов завершился со счетом 1:1
Семак считает, что ничья в матче "Зенита" с "Мальмё" закономерна
Читать полностью