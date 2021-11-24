Семак считает, что ничья в матче "Зенита" с "Мальмё" закономерна

ТАСС, 24 ноября. Ничейный результат в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Мальмё" и "Зенитом" является закономерным. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Во вторник "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Мальмё" со счетом 1:1. У "Мальмё" отличился Сёрен Риекс (28-я минута). В составе "Зенита" гол с пенальти забил Ярослав Ракицкий (90+2).

"Мы были готовы к агрессивной игре от "Мальмё", у наших ворот моментов почти не возникало. К сожалению, один момент привел к голу, - сказал Семак. - Я думаю, что результат справедлив, могли и победить, могли и проиграть, но в целом результат справедливый".

На 51-й минуте нападающий "Зенита" Артем Дзюба не реализовал пенальти. Второй пенальти в ворота "Мальмё" был назначен после использования системы видеоассистента рефери (VAR) .

Семак прокомментировал эпизод после игры, когда к нему подошел защитник "Мальмё" Анель Ахмедходжич. "Я ему сказал, что видел момент со вторым пенальти, что, на мой взгляд, это был чистый пенальти, он сказал, что у него были другие претензии к арбитру. Судья был несправедлив к "Зениту" или к "Мальмё"? Я думаю, что если игрок высказывает недовольство, то думает, что к "Мальмё", - добавил главный тренер петербуржцев.

"Зенит" гарантировал себе третье место в турнирной таблице группы H и участие в плей-офф Лиги Европы. В заключительном туре "Зенит" дома сыграет с "Челси" 8 декабря, "Мальмё" в этот же день в гостях встретится с "Ювентусом".