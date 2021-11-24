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Лига чемпионов

Малком: "Зенит" хорошо провел второй тайм матча Лиги чемпионов против "Мальмё"

Встреча завершилась со счетом 1:1
Малком ("Зенит") и Мартин Ольссон ("Мальмё") Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Малком ("Зенит") и Мартин Ольссон ("Мальмё")
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 24 ноября. Футболисты петербургского "Зенита" хорошо провели второй тайм матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против шведского "Мальмё", исправив ошибки, допущенные в первой половине игры. Об этом заявил полузащитник "Зенита" Малком, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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"Зенит" на выезде сыграл вничью с "Мальмё" со счетом 1:1. У хозяев отличился Сёрен Риекс (28-я минута), в составе "Зенита" гол с пенальти забил Ярослав Ракицкий (90+2).

"Мы понимали, что нас ждет очень трудный матч - местные болельщики поддерживали своих с самого начала встречи, - сказал Малком. - Но также мы знали и свои сильные стороны. Нам удалось исправить допущенные ошибки и хорошо провести второй тайм. В итоге добились ничьей".

По итогам пяти туров "Зенит" набрал шесть очков, гарантировав себе третье место в группе Н и выход в плей-офф Лиги Европы. В заключительном матче группового этапа подопечные Сергея Семака 8 декабря сыграют дома против английского "Челси".

"Мы думаем о том, чтобы продвинуться как можно дальше [в Лиге Европы]. Мы уверены в нашем тренере, в каждом члене команды. Будем продолжать работать с высоко поднятой головой, чтобы выкладываться по максимуму. Мы надеемся выиграть у "Челси" дома, чтобы завершить Лигу чемпионов на высокой ноте", - добавил Малком.

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