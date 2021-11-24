Малком: "Зенит" хорошо провел второй тайм матча Лиги чемпионов против "Мальмё"

ТАСС, 24 ноября. Футболисты петербургского "Зенита" хорошо провели второй тайм матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против шведского "Мальмё", исправив ошибки, допущенные в первой половине игры. Об этом заявил полузащитник "Зенита" Малком, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Зенит" на выезде сыграл вничью с "Мальмё" со счетом 1:1. У хозяев отличился Сёрен Риекс (28-я минута), в составе "Зенита" гол с пенальти забил Ярослав Ракицкий (90+2).

"Мы понимали, что нас ждет очень трудный матч - местные болельщики поддерживали своих с самого начала встречи, - сказал Малком. - Но также мы знали и свои сильные стороны. Нам удалось исправить допущенные ошибки и хорошо провести второй тайм. В итоге добились ничьей".

По итогам пяти туров "Зенит" набрал шесть очков, гарантировав себе третье место в группе Н и выход в плей-офф Лиги Европы. В заключительном матче группового этапа подопечные Сергея Семака 8 декабря сыграют дома против английского "Челси".

"Мы думаем о том, чтобы продвинуться как можно дальше [в Лиге Европы]. Мы уверены в нашем тренере, в каждом члене команды. Будем продолжать работать с высоко поднятой головой, чтобы выкладываться по максимуму. Мы надеемся выиграть у "Челси" дома, чтобы завершить Лигу чемпионов на высокой ноте", - добавил Малком.