Ковтун: футболисты "Наполи" захотят взять реванш за поражение от "Спартака"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Игроки и тренерский штаб итальянского футбольного клуба "Наполи" приедут в Москву злыми и будут готовы взять реванш в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против московского "Спартака". Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник красно-белых Юрий Ковтун.

Матч "Спартак" - "Наполи" пройдет 24 ноября на "Открытие Банк Арене" и начнется в 18:30 мск. Игра второго тура группового этапа между командами в Неаполе завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

"Лига Европы все-таки другой турнир для клубов, здесь есть какая-то репутация, это европейский уровень, - сказал Ковтун. - Конечно, "Спартаку" будет тяжело, хотя они достойно сыграли на выезде с "Наполи". Наверное, "Спартак" может удивить своей отдачей, желанием, все-таки это Лига Европы, есть интересы выйти в следующий этап".

"Повторится ли результат? Игра на игру не приходится, все также зависит и от соперника. "Наполи" приедет очень злым и будет подготовлен, чтобы взять реванш. Все-таки они были очень недовольны, что проиграли, поэтому матч будет интересным. Команды должны быть готовы к такой битве", - добавил собеседник агентства.

Ковтун считает, что футболисты "Спартака" не будут играть от обороны. "Все-таки дома играют, им не нужно одно очко, - отметил он. - Есть шанс сыграть при своих зрителях успешно, активно в атаке. Думаю, что команда будет стараться играть в атаку".

"Спартак" занимает четвертое место в группе С, набрав 4 очка в 4 матчах. "Наполи" с 7 очками располагается на первой позиции. Польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5) занимают второе и третье места соответственно, они проведут матч в четверг.