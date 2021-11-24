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НХЛ

Вратарь "Тампы" Василевский признан второй звездой дня в НХЛ

Россиянин в среду в игре против "Филадельфии" отразил 34 броска, оставив свои ворота в неприкосновенности
Андрей Василевский ("Тампа") AP Photo/Matt Slocum
Описание
Андрей Василевский ("Тампа")
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 24 ноября. Российский вратарь клуба "Тампа" Андрей Василевский стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В ночь на среду "Тампа" дома со счетом 4:0 обыграла "Филадельфию". Василевский отразил 34 броска и оформил первый в сезоне шатаут. Его одноклубник канадец Стивен Стэмкос стал первой звездой дня, на его счету одна заброшенная шайба и две результативные передачи в игре с "Филадельфией".

Третьей звездой дня был признан шведский защитник "Далласа" Джон Клинберг, который в домашнем матче против "Эдмонтона" (4:1) отдал три результативные передачи.

Василевскому 27 лет, он выступает за "Тампу" с 2014 года, в сезоне-2018/19 россиянин был признан лучшим голкипером по итогам регулярного чемпионата. В составе команды Василевский дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021), в прошлом сезоне он также стал самым ценным игроком плей-офф. В составе сборной России Василевский стал чемпионом мира и дважды бронзовым призером мировых первенств. На чемпионатах мира 2017 и 2019 годов он был признан лучшим вратарем турнира.

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