Футболист Жемалетдинов пропускает тренировку "Локомотива" перед игрой с "Лацио"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Полузащитник Рифат Жемалетдинов не принимает участия в тренировке московского "Локомотива" перед матчем пятого тура группового этапа Лиги Европы против итальянского "Лацио". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Матч "Локомотив" - "Лацио" пройдет 25 ноября в Москве, встреча начнется в 20:45 мск. Ранее Жемалетдинов пропустил встречу 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата" (1:2).

Также в тренировке не принимают участия капитан и голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме, получивший повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы в игре с "Ахматом", и защитник Наир Тикнизян. В общей группе тренируется нападающий Федор Смолов, который пропустил игру против "Ахмата".

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице группы Е, набрав два очка в четырех матчах. "Лацио" с пятью очками располагается на второй позиции. Турецкий "Галатасарай" (8) и французский "Марсель" (4) занимают первое и третье места соответственно, они также проведут встречу в четверг. Команды, которые займут первое и второе места в группе, выйдут в плей-офф Лиги Европы, третья команда продолжит борьбу в Лиге конференций.