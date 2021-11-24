Булыкин: "Локомотив" будет прессинговать и активно играть в атаке в матче с "Лацио"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" не станут уходить от своего стиля игры в виде прессинга на чужой половине поля и активной игры в атаке в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против итальянского "Лацио". Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий железнодорожников Дмитрий Булыкин.

Матч "Локомотив" - "Лацио" пройдет 25 ноября в Москве, встреча начнется в 20:45 мск. Во втором туре "Локомотив" на выезде проиграл "Лацио" со счетом 0:2. За "Локомотив" из-за травм не сыграют капитан и голкипер Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев, полузащитник Антон Миранчук, нападающий Зе Луиш. Под вопросом участие полузащитника Рифата Жемалетдинова и форварда Федора Смолова, которые не смогли принять участие в матче 15-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" (1:2).

"Насколько серьезна потеря Гилерме? Естественно, потеря лидера всегда существенна, но есть футболисты, которые могут заменить и хорошо сыграть, - сказал Булыкин. - Учитывая, что игра важна и очень нужна победа, я думаю, что "Локомотив" не будет уходить от своей игры в виде прессинга на чужой половине поля и активной игры в атаке. Мне кажется, что нас ждет интересная игра, будут голы, которые порадуют болельщиков. Хотелось бы, чтобы "Локомотив" выиграл у такого грозного соперника".

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице группы Е, набрав 2 очка в 4 матчах. "Лацио" с 5 очками располагается на второй позиции. Турецкий "Галатасарай" (8) и французский "Марсель" (4) занимают первое и третье места соответственно, они также проведут встречу в четверг. Команды, которые займут первое и второе места в группе, выйдут в плей-офф Лиги Европы, третья команда продолжит борьбу в Лиге конференций.