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Лига Европы

"Спартак" обыграл "Наполи" в матче Лиги Европы и вышел на первое место в группе

Встреча завершилась со счетом 2:1, дубль оформил нападающий красно-белых Александр Соболев
Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Николай Рассказов (все - "Спартак") и Ирвинг Лосано ("Наполи") Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Николай Рассказов (все - "Спартак") и Ирвинг Лосано ("Наполи")
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" обыграли итальянский "Наполи" со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Москве.

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На первой минуте игры арбитр встречи принял решение назначить пенальти в ворота итальянской команды за фол на Квинси Промесе, который реализовал Александр Соболев (3-я минута), позднее нападающий красно-белых оформил дубль (28). В составе "Наполи" отличился Элиф Элмас (64). На 51-й минуте защитник неаполитанской команды Джованни Ди Лоренцо забил гол в ворота красно-белых, но мяч не был засчитан после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев пропустил игру из-за возникшего дискомфорта на предматчевой тренировке. Во встрече также не смогли принять участия футболисты итальянской команды Алессандро Дзаноли, Маттео Политано и Лоренцо Инсинье. Дзаноли и Политано получили положительные результаты теста на коронавирус, Инсинье восстанавливается от травмы колена.

"Спартак" прервал серию из семи матчей без побед во всех турнирах, в последний раз красно-белые праздновали успех 3 октября в матче чемпионата России с "Ахматом" (1:0). Столичная команда во второй раз в нынешнем розыгрыше Лиги Европы обыграла "Наполи", который занимает первое место в чемпионате Италии после 13 туров. "Спартак" и "Наполи" провели четвертую личную встречу, впервые команды встретились в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов сезона-1990/91. Красно-белые вышли в четвертьфинал турнира благодаря победе в серии пенальти (5:3), оба матча завершились со счетом 0:0, а в составе неаполитанцев выступал Диего Марадона.

"Спартак" вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков, "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится завтра. В случае победы в игре последнего тура "Спартак" гарантированно выйдет в плей-офф Лиги Европы.

В заключительном туре красно-белые на выезде сыграют с "Легией", а "Наполи" на своем поле встретится с "Лестером". Обе игры пройдут 9 декабря. Матч с "Легией" пропустит Соболев, получивший третью желтую карточку в турнире в игре с "Наполи".

Романцев, Тедеско и снегопад

За несколько часов до начала матча Москву накрыл снегопад. Приближение суровой российской зимы во всей красе смогли оценить игроки и тренерский штаб "Наполи". Замешательство и нервозность читались на их лицах, даже не смотря на медицинские маски. Оно и понятно, ведь в Неаполе в день игры хоть и шел дождь, но столбик термометра застыл на отметке "+16" градусов по Цельсию.

"Спартак" в день игры, от которой зависели турнирные перспективы в Лиге Европы, помимо тысяч болельщиков приехали поддержать несколько бывших главных тренеров. Так, восьмикратный чемпион России Олег Романцев в неформальной беседе с болельщиками перед игрой выражал уверенность в том, что красно-белые "порвут" итальянскую команду. Скорее всего, вера в положительный исход базировалась в том числе и на личном опыте игр с "Наполи" в сезоне-1990/91. Менее словоохотливым был Станислав Черчесов, который 31 год назад защищал ворота "Спартака" в играх с неаполитанцами.

Еще одним важным гостем арены в Тушино стал немец Доменико Тедеско, под руководством которого "Спартак" завоевал путевку в еврокубки по итогам прошлого сезона. До стартового свистка он также не стал общаться с представителями СМИ, однако явно рассчитывал на положительный исход встречи его бывшей команды против явного фаворита. "Наполи" оставался таковым, несмотря на потерю сразу нескольких игроков основного состава. В среду в Москве главный тренер итальянской команды Лучано Спаллетти был вынужден обходиться без капитана и нападающего Лоренцо Инсинье (травма колена), защитника Алессандро Дзаноли и полузащитника Маттео Политано (карантин из-за положительных результатов тестов на коронавирус), а также форварда Виктора Осимхена (множественные переломы лицевых костей в игре чемпионата Италии против миланского "Интера").

Перед стартовым свистком "Наполи" занимал первую строчку в турнирной таблице группы C Лиги Европы, тогда как "Спартак" располагался на четвертой позиции. Тем удивительнее было начало игры - красно-белые практически сразу же заработали пенальти, который реализовал нападающий Александр Соболев. На пропущенный мяч гости ответили несколькими опасными ударами в створ ворот российской команды, однако вратарь Александр Селихов раз за разом выручал одноклубников. А на исходе получаса встречи красно-белые удвоили преимущество - вновь отличился Соболев, для которого дубль стал вторым в этом еврокубковом сезоне.

В самом начале второго тайма "Наполи" усилиями защитника Джованни Ди Лоренцо, казалось, сократил отставание в счете, однако судьи отменили взятие ворот из-за офсайда. Факт неправильного положения игрока итальянской команды был подтвержден системой видеоассистента рефери (VAR), но гости продолжали оказывать давление на оборону "Спартака" и на 64-й минуте сумели забить - отличился северомакедонский полузащитник Элиф Элмас. Только после того, как счет стал 2:1, у "Спартака" вернулась контригра, но игровое преимущество окончательно перешло к гостям. Несмотря на это, "Спартак" сумел удержать победный результат благодаря надежной игре в обороне.

Лига Европы-2021/22. Группа С
МестоКомандаИВНПМО
1Спартак52129-97
2Наполи521212-87
3Легия42023-76
4Лестер41217-75

 

Лига Европы
Спаллетти: футболисты "Наполи" совершали много потерь в матче со "Спартаком"
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых
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