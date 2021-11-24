Главный тренер "Наполи" Спаллетти не пожал руку Витории после поражения от "Спартака"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти отказался от рукопожатия с наставником московского "Спартака" Руем Виторией после матча пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спаллетти не выдержал и не пожал руку Витории после матча ❌❌❌ Как некрасиво, Лучано pic.twitter.com/i41Bmkm1PA

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1. После игры Витория подошел к Спаллетти, но итальянский тренер демонстративно отказался от рукопожатия и ушел в подтрибунное помещение.

Красно-белые во второй раз обыграли "Наполи" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, встреча в Италии завершилась со счетом 3:2. С 2009 по 2014 год Спаллетти возглавлял "Зенит", с которым становился чемпионом России (2010, 2012), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка (2011) России.

"Спартак" вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков, "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится в четверг.