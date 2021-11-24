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Лига Европы

Главный тренер "Наполи" Спаллетти не пожал руку Витории после поражения от "Спартака"

Красно-белые во второй раз обыграли "Наполи" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, встреча в Италии завершилась со счетом 3:2, в Москве - со счетом 2:1
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти отказался от рукопожатия с наставником московского "Спартака" Руем Виторией после матча пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1. После игры Витория подошел к Спаллетти, но итальянский тренер демонстративно отказался от рукопожатия и ушел в подтрибунное помещение.

Красно-белые во второй раз обыграли "Наполи" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, встреча в Италии завершилась со счетом 3:2. С 2009 по 2014 год Спаллетти возглавлял "Зенит", с которым становился чемпионом России (2010, 2012), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка (2011) России.

"Спартак" вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков, "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится в четверг.

Теги
Витория, Руй
Лига Европы
Спаллетти: футболисты "Наполи" совершали много потерь в матче со "Спартаком"
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых
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