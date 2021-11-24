Главный тренер "Наполи" Спаллетти назвал Россию вторым домом

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Наполи" Лучано Спаллетти назвал Россию своим вторым домом и отметил, что погода не сыграла никакой роли в поражении его команды в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы со "Спартаком". Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Спартак" обыграл "Наполи" в матче Лиги Европы и вышел на первое место в группе

В среду "Наполи" в гостях уступил "Спартаку" со счетом 1:2. С 2009 по 2014 год Спаллетти возглавлял петербургский "Зенит", с которым становился чемпионом России (2010, 2012), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка (2011) России.

"Большое спасибо за приветствие, хочу сказать, что Россия является моим вторым домом, - сказал Спаллетти. - Я с радостью приезжаю сюда. Моя дочь Матильда родилась в России. Всегда вспоминаю с теплотой период, который провел здесь".

"Спартак" сыграл так, как должен был сыграть, мы показали такую игру, какую хотели, красно-белые победили, я их поздравляю. Погода никакой роли не сыграла, у нас было все, чтобы провести хороший матч, - отметил итальянский специалист. - Мы проиграли, потому что "Спартак" был лучше".

"Спартак" вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков, "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится завтра.