Джикия отметил поддержку болельщиков "Спартака" в матче с "Наполи"

В среду "Спартак" на своем поле обыграл "Наполи" со счетом 2:1.

"Мы идем от матча к матчу, хочется, чтобы мы как можно быстрее наладили игру в том плане, чтобы мы были стабильны, - сказал Джикия. - Наверное, футболисты "Наполи" не ожидали, что сегодня будет так холодно, да и мы тоже не ожидали такой погоды. Понятно, что мы играли дома при отличной поддержке, хочется выделить болельщиков, наверное, сегодня лучшая поддержка была за вот это все время, начиная с карантина. Хочу лично и от команды поблагодарить их за поддержку, на протяжении всего матча и после они подбадривали нас".

"Я рад за [голкипера] Александра Селихлова, слышал, как после игры болельщики кричали: "Селихов". Я очень рад за него, потому что все прекрасно знают про череду его травм. Его игра сегодня подтверждает, что он является одним из лучших вратарей России, входит в тройку точно. Мы с ним вместе многое прошли, вместе пришли в "Спартак", я всегда его поддерживаю", - добавил Джикия.

Матч как частное лицо посетил бывший главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Под руководством специалиста, который работал в клубе с 2019 по 2021 год, команда заняла второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге в сезоне-2020/21. "С Тедеско поздоровались в лучшей форме. Еще увидимся скоро. Ничего расшифровывать не хочу", - сказал Джикия.

"Спартак" вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков, "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится в четверг. В случае победы в игре последнего тура "Спартак" выйдет в плей-офф Лиги Европы.