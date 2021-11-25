Савин: игроки "Трактора" сделали верные выводы после неудачного начала матча с "Динамо"

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки челябинского "Трактора" сделали правильные выводы после неудачного начала матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским "Динамо", что привело к ничейному результату по итогам основного времени встречи. Такое мнение ТАСС высказал гендиректор "Трактора" Иван Савин.

В среду "Трактор" в Москве проиграл в овертайме "Динамо" со счетом 6:7. По ходу матча гости уступали со счетом 1:5.

"Мы уже неоднократно показывали характер, и этот матч не стал исключением. Считаю, что лидеры команды сыграли важную роль в этом камбэке и проявили себя так, как должны были. Коллектив у нас здоровый в плане атмосферы, и я думаю, что ребята сделали правильные выводы после неудачного начала матча. Их отношение к каждому игровому эпизоду заметно изменилось, и это в целом вылилось в положительный результат по итогам основного времени игры", - сказал Савин.

В следующем матче "Трактор" в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом" 26 ноября.