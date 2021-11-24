Московское "Динамо" продлило победную серию в КХЛ до шести матчей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" в овертайме со счетом 7:6 обыграло челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 1 999 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иван Муранов (12-я минута), Вадим Шипачев (17), Богдан Якимов (25), Антон Белов (28), Станислав Галиев (30), Егор Зайцев (50) и Андрей Миронов (63). У проигравших отличились Андрей Стась (3), Тему Пулккинен (35), Сергей Калинин (42), Вячеслав Основин (47), Никита Тертышный (49) и Илья Карпухин (58).
Столичный клуб одержал шестую победу подряд. Якимов и Белов забросили первые шайбы в составе бело-голубых. Благодаря заброшенной шайбе Шипачев вошел в пятерку лучших бомбардиров команды, набрав 270 очков. Форвард "Динамо" превзошел результат Александра Харитонова (268). Рекорд клуба принадлежит Александру Мальцеву (634),
"Динамо" занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции с 44 очками, "Трактор" располагается на втором месте на Востоке с 51 очками. В следующем матче "Динамо" на выезде встретится с московским "Спартаком" 28 ноября, "Трактор" в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом" 26 ноября.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|31
|20
|2
|3
|0
|1
|5
|109-68
|51
|2
|Трактор
|34
|15
|3
|6
|1
|2
|7
|105-85
|51
|3
|Ак Барс
|32
|14
|3
|3
|0
|4
|8
|76-70
|44
|4
|Салават Юлаев
|32
|17
|2
|1
|1
|1
|10
|90-63
|42
|5
|Авангард
|32
|17
|1
|1
|1
|1
|11
|89-71
|40
|6
|Сибирь
|32
|12
|0
|3
|1
|3
|13
|61-67
|34
|7
|Нефтехимик
|31
|11
|2
|1
|1
|3
|13
|79-89
|32
|8
|Автомобилист
|32
|10
|2
|1
|3
|2
|14
|101-94
|31
|9
|Амур
|33
|6
|2
|4
|2
|3
|16
|67-90
|29
|10
|Барыс
|31
|6
|3
|3
|2
|2
|15
|76-98
|28
|11
|Куньлунь
|31
|6
|1
|1
|1
|2
|20
|66-116
|19
|12
|Адмирал
|32
|5
|0
|2
|3
|2
|20
|55-102
|19
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|32
|15
|3
|2
|2
|3
|7
|104-80
|45
|2
|Динамо М
|32
|19
|2
|1
|0
|0
|10
|112-79
|44
|3
|ЦСКА
|32
|13
|4
|3
|1
|1
|10
|76-67
|42
|4
|Северсталь
|31
|12
|3
|4
|2
|2
|8
|74-67
|42
|5
|СКА
|31
|14
|1
|3
|3
|2
|8
|98-70
|41
|6
|Локомотив
|32
|15
|21
|0
|3
|2
|10
|86-72
|39
|7
|Динамо Мн
|31
|11
|4
|0
|3
|2
|11
|91-99
|35
|8
|Торпедо
|31
|14
|1
|0
|2
|2
|12
|80-72
|34
|9
|Спартак
|32
|11
|5
|0
|1
|1
|14
|77-81
|34
|10
|Сочи
|32
|9
|2
|1
|3
|1
|16
|69-87
|28
|11
|Динамо Р
|30
|9
|1
|0
|3
|2
|15
|59-91
|25
|12
|Витязь
|31
|6
|0
|1
|5
|5
|14
|77-99
|24