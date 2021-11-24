Московское "Динамо" продлило победную серию в КХЛ до шести матчей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" в овертайме со счетом 7:6 обыграло челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 1 999 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иван Муранов (12-я минута), Вадим Шипачев (17), Богдан Якимов (25), Антон Белов (28), Станислав Галиев (30), Егор Зайцев (50) и Андрей Миронов (63). У проигравших отличились Андрей Стась (3), Тему Пулккинен (35), Сергей Калинин (42), Вячеслав Основин (47), Никита Тертышный (49) и Илья Карпухин (58).

Столичный клуб одержал шестую победу подряд. Якимов и Белов забросили первые шайбы в составе бело-голубых. Благодаря заброшенной шайбе Шипачев вошел в пятерку лучших бомбардиров команды, набрав 270 очков. Форвард "Динамо" превзошел результат Александра Харитонова (268). Рекорд клуба принадлежит Александру Мальцеву (634),

"Динамо" занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции с 44 очками, "Трактор" располагается на втором месте на Востоке с 51 очками. В следующем матче "Динамо" на выезде встретится с московским "Спартаком" 28 ноября, "Трактор" в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом" 26 ноября.