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КХЛ

Московское "Динамо" продлило победную серию в КХЛ до шести матчей

В среду бело-голубые в овертайме обыграли челябинский "Трактор", встреча закончилась со счетом 7:6
Игроки московского "Динамо" Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Игроки московского "Динамо"
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" в овертайме со счетом 7:6 обыграло челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 1 999 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иван Муранов (12-я минута), Вадим Шипачев (17), Богдан Якимов (25), Антон Белов (28), Станислав Галиев (30), Егор Зайцев (50) и Андрей Миронов (63). У проигравших отличились Андрей Стась (3), Тему Пулккинен (35), Сергей Калинин (42), Вячеслав Основин (47), Никита Тертышный (49) и Илья Карпухин (58).

Столичный клуб одержал шестую победу подряд. Якимов и Белов забросили первые шайбы в составе бело-голубых. Благодаря заброшенной шайбе Шипачев вошел в пятерку лучших бомбардиров команды, набрав 270 очков. Форвард "Динамо" превзошел результат Александра Харитонова (268). Рекорд клуба принадлежит Александру Мальцеву (634),

"Динамо" занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции с 44 очками, "Трактор" располагается на втором месте на Востоке с 51 очками. В следующем матче "Динамо" на выезде встретится с московским "Спартаком" 28 ноября, "Трактор" в гостях сыграет с ярославским "Локомотивом" 26 ноября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург312023015109-6851
2Трактор341536127105-8551
3Ак Барс32143304876-7044
4Салават Юлаев321721111090-6342
5Авангард321711111189-7140
6Сибирь321203131361-6734
7Нефтехимик311121131379-8932
8Автомобилист3210213214101-9431
9Амур33624231667-9029
10Барыс31633221576-9828
11Куньлунь31611122066-11619
12Адмирал32502322055-10219
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит321532237104-8045
2Динамо М3219210010112-7944
3ЦСКА321343111076-6742
4Северсталь31123422874-6742
5СКА31141332898-7041
6Локомотив3215210321086-7239
7Динамо Мн311140321191-9935
8Торпедо311410221280-7234
9Спартак321150111477-8134
10Сочи32921311669-8728
11Динамо Р30910321559-9125
12Витязь31601551477-9924

 

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