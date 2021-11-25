Нападающий "Вашингтона" Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Вашингтон" обыграл "Монреаль" в матче НХЛ. Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали семь очков

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В четверг "Вашингтон" дома победил "Монреаль" со счетом 6:3, Овечкин отметился ассистентским хет-триком. Всего в активе 36-летнего форварда 33 очка (15 шайб + 18 передач) в 20 матчах текущего сезона.

Первыми звездами дня стали форварды "Эдмонтона" Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, забросившие по две шайбы и отдавшие по две передачи в гостевой игре с "Аризоной" (5:3).

Третьей звездой дня признан голкипер "Коламбуса" Элвис Мерзликин, отразивший все 36 бросков по своим воротам в домашнем матче против "Виннипега" (3:0).