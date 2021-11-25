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ЧМ-2022 по футболу

Хохлов назвал предпочтительного соперника для сборной в плей-офф отбора на чемпионат мира

По мнению эксперта, сборная Северной Македонии слабее других команд, которые могут стать соперником сборной России в первом стыковом матче
Дмитрий Хохлов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дмитрий Хохлов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сборная Северной Македонии по футболу является предпочтительным соперником для российской команды на первой стадии плей-офф за выход на чемпионата мира 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов.

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При жеребьевке 12 команд распределены по двум корзинам на сеяные и несеяные. Российская сборная окажется сеяной в первом раунде плей-офф и проведет полуфинальный матч дома, также сеяными будут сборные Италии, Португалии, Шотландии, Швеции и Уэльса. В число несеяных вошли команды Турции, Польши, Северной Македонии, Чехии, Австрии и Украины. Сборная Украины не встретится с командой России по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Во втором раунде плей-офф шесть сборных определят трех участников финальной части чемпионата мира.

"Предпочтительный соперник для сборной России? Наверное, команда Северной Македонии, потому что другие сборные и по именам, и по уровню футболистов намного сильнее. Нужно готовиться к стыковым матчам очень серьезно, не просчитывать шансы и заниматься какой-то арифметикой, а идти шаг за шагом, сначала нужно пройти полуфинал. Понятно, что будет тяжело, но мы сами попали в эту ситуацию, нет ничего невозможного, а в каком состоянии сборная будет весной, какой будет состав, нужно посмотреть", - сказал Хохлов.

Сборная России проиграла хорватам со счетом 0:1 в заключительном матче отборочного турнира.

"Перед последней игрой мы шли на первом месте, понятно, что мы все хотели, чтобы сборная вышла на чемпионат мира напрямую. Но попали в стыковые, придется через это пробовать. Время пока не пришло, чтобы оценивать работу главного тренера [Валерия] Карпина. Видно, что футболисты не все понимают и, может быть, не все выполняют, что он требует", - добавил Хохлов.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.

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